Negredo se sincera: "Sería bonito volver a Almería"

El que fuera delantero del Valencia y Sevilla entre otros, Álvaro Negredo, habló para los micrófonos de Canal Sur sobre su futuro, que parece estar ligado a una posible vuelta a un fútbol español donde fue tan feliz. El atacante se sinceró ante la prensa, y habla de su paso por el actual equipo de los Emiratos Árabes, Al-Nasr.

Sobre un posible regreso al Almería, último equipo español donde sacó un gran rendimiento, el atacante fue claro: "No sé nada del interés del Almería, pero sí es cierto que allí fui muy feliz y si en el futuro se da la posibilidad de volver sería bonito para ambas partes. Sin embargo, no puedo decir nada porque no ha habido contactos hasta el momento".

El exmadridista y del Valencia no cierra la puerta a una posible vuelta ya que el club y la afición le trataron bien: "Siento mucho al club, siempre le tendré mucho cariño y le estaré agradecido por darme la oportunidad cuando no era nadie en el mundo del fútbol. Me abrió las puertas y conseguimos todo".

Situación del Almería

La nueva directiva del Almería ha causado revuelo en la afición, pero aún así los resultados no parecen variar, algo que Negredo ha querido destacar: "Cuando llega un nuevo propietario siempre hay dudas sobre el futuro, pero es importante juzgar a la gente por su trabajo y no por su fama. Vamos a darle tiempo y que salgan las cosas, porque de momento ha activado a la gente y es un primer paso para que el Almería esté arriba y logre los objetivos".

[Más información: El jeque del Almería sortea un coche utilizando a una mujer con burka]