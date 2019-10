Arturo Vidal se confiesa: "La cresta que tengo es para dar miedo"

Arturo Vidal, jugador del Barcelona, concedió una entrevista al diario francés L'Équipe, donde habló sobre su presente en el equipo azulgrana y su futuro. Analizó también cuales son sus grandes objetivos de cara a la temporada que acaba de empezar.

"Mi obsesión es conseguir la Copa de Europa. Este año creo realmente en ella, porque estoy en el mejor equipo del mundo y es el más fuerte físicamente para ir hasta el final a por todos los títulos. El talento te hace ganar el campeonato, pero el físico te ayuda a ganar la Champions", expresa.

A pesar del mal comienzo del Barcelona, con el recuerdo de la final de Copa del Rey perdida ante el Valencia y sobre todo con el varapalo de la eliminación ante el Liverpool, el jugador chileno aún no ha olvidado lo ocurrido en esta noche fatídica en Anfield.

"Todavía estoy en cólera. Es difícil de explicar qué pasó. Sin duda, fueron demasiados errores individuales e insuficiente concentración. El año pasado la Champions fue loca y no tuvo ninguna lógica, porque el fútbol es caprichoso", comenta.

"No me canso de decir que si no se deja la vida sobre el terreno de juego y si no se corre hasta el último segundo, es imposible ganar. El fútbol es la guerra. Yo lo doy siempre todo, porque pienso en la gente que se ha gastado su dinero para venir a vernos", dice.

Messi y su papel en el Barça

"Es la particularidad del equipo y lo cambia todo. Es un extraterrestre que juega con los humanos. Todos los que saben un poco de fútbol reconocen que Leo es el mejor de la historia. Y solo veis los partidos... en los entrenamientos, aún es más terrible".

Los tatuajes de Vidal

"Empecé en Italia y tengo más de 30, pero tengo un espacio reservado aquí (debajo del ombligo) para la Champions. Mi cresta es para dar miedo. Me la hice después del Mundial sub20 en el 2007. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Ziege) que me gustó en el Mundial 2002 por ser algo superagresivo que daba miedo al adversario. Y quería hacer algo parecido y me creé un personaje".