Lucas Hernández y el abandono de su padre: "No sé si está vivo o no"

La vida de Lucas Hernández no ha sido fácil. El futbolista del Bayern Múnich tuvo que hacer frente al abandono de su padre, Jean-François Hernández, a muy corta edad. A pesar de este incidente, el francés salió adelante aunque sin saber si está vivo o no. El exjugador del Atlético de Madrid concedió una entrevista a DAZN en la que se sinceró sobre este episodio de su vida.

El defensa del equipo alemán ha asegurado que nunca entendieron por qué se fue por lo que crecieron con su madre. "Ella vivió, trabajó y nos dio todo. No echamos de menos nada. Ahora Theo y yo nos hemos convertido en futbolistas profesionales, por lo que ella puede sentarse y disfrutar un poco de su vida", manifestó.

Además, apuntó que su madre, su hermano y él pronto se convirtieron en "un trío unido" después de la separación. "Theo y yo siempre tuvimos el fútbol con nosotros: mañana, tarde y noche. Jugamos juntos todo el tiempo. Mi hermano es mi mejor amigo, estamos muy unidos", agregó.

Lucas y Theo Hernández. Instagram : @lucashernandez21

Lucas Hernánez ha explicado que su madre les contó lo que sucedió: "Ellos se separaron. Un día mi padre se fue de repente y nunca más volvimos a saber de él. Por supuesto que fue un poco difícil por no tener un padre a nuestro lado. Pero mi madre ha tenido mucho éxito a la hora de cumplir los roles de madre y padre. Mi hermano y yo tuvimos una infancia complicada pero bonita".

No obstante, el francés no tiene interés en ponerse en contacto con su padre: "Nunca intenté contactar con él. Claro que cuando era joven pensaba dónde podría estar y me hubiera gustado saber más al respecto. Sin embargo, cuanto más tiempo ha pasado, menos estuvo en mis pensamientos".

No conoce su paradero

"Pensé más en mí y en mi vida cuando crecí. Finalmente me quedó claro que se fue porque no nos amaba. Y si no nos amaba, entonces era mejor que se fuera. Ahora tengo 23 años y tenía 5 o 6 cuando se marchó. Han pasado ya unos 16 o 17 años desde que no hemos sabido nada más de él", indicó.

Por último, afirmó que desconoce el paradero de su padre o si está vivo: "No sé dónde está, qué hace, si todavía está vivo o no. Mientras tanto, yo mismo he fundado mi pequeña familia. Como no se ha puesto en contacto con nosotros hasta ahora, supongo que no estará interesado o simplemente no tiene ganas de unirse a nosotros".

