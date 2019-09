Yolanda Chamorro, exjugadora del Oviedo femenino: "La depresión acabó con mi etapa allí"

Toda una vida ligada al Oviedo femenino. Así se resume la trayectoria futbolística de Yolanda Chamorro. Esta joven chica de 25 años, nacida en León en 1993, llegó al equipo asturiano cuando era menor de edad. Desde entonces, ocho temporadas vistiendo la elástica azulona hasta el pasado 10 de junio.

Su relación con el Oviedo llegó a su fin sin ella quererlo. El equipo asturiano decidió no contar más con ella para el futuro tras estar desde febrero sin jugar debido a una baja médica causada por un problema mental -depresión-.

La jugadora leonesa llevaba tiempo arrastrando una serie de problemas, pero nunca llego asimilar una lesión como la que tenía, hasta que decidió parar para tomarse su tiempo y curarse. EL ESPAÑOL ha podido hablar con ella una vez digerida la noticia de que su trayectoria en el equipo de sus amores ha puesto punto y final.

¿Cómo entra el fútbol en tu vida?

Juego al fútbol desde los 5 años. Mi hermano mayor es muy futbolero. Nos llevamos doce años y me llevaba a todos los sitios con él y con un balón. Siempre me ha inculcado este deporte.

¿Querías dedicarte a ello?

Cuando eres pequeña eres un poco inconsciente. Cuando empecé a jugar no había tantas niñas como ahora y no lo piensas. Al ir creciendo todo eso se queda lejos y el debutar en Primera División no me lo hubiese imaginado de ninguna manera.

¿Te gustan otros deportes?

Sí. Practico otros además del fútbol.

¿Cómo ves el fútbol femenino en España?

A todos los niveles está creciendo, aunque la gente se espera que crezca mas rápido, pero estamos dando pasos firmes.

¿La entrada del Real Madrid ayudará?

Supongo que sí. Ha sido la noticia del verano. El Real Madrid es muy potente como equipo de fútbol y marca y ayudará a la visibilidad del fútbol femenino.

¿Te esperabas que el Oviedo te dijese que no iba a contar más contigo?

Es verdad que no te lo esperas, pero son decisiones deportivas que hay que aceptar y tirar para adelante. El Oviedo me ha dado todo a nivel personal y profesional.

¿Por qué decides contar todo lo ocurrido hace unos días cuando paso en febrero?

Llevo toda mi vida jugando al fútbol y muchos me preguntaban que qué me pasaba, que si no seguía en el Oviedo. Al superar todo y estar bien, era momento de contarlo. A veces me cansaba de dar explicaciones y decir lo mismo siempre. No me tenía que avergonzar y esconder de nada, ya que después de tanto tiempo en el Oviedo lo tenía que hacer. Al final uno se quita de un peso de encima. A parte de tener depresión también tuve otro tipo de problemas. Lo que tuve es tan normal como cualquier otra lesión, ya que la mía era mental y no física, pero sigue siendo una lesión, aunque no sea tan habitual en el mundo del fútbol.

¿Hay futbolistas que tienen una lesión como la tuya y no lo cuentan?

Creo que sí.

¿Por qué esta lesión como la tuya le puede pasar a un futbolista?

Yo tuve problemas personales, me afectaron de tal manera y no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Tuve una situación que no supe manejar ni controlar y me llevó a lo que me llevó.

¿Fue duro dejar el Oviedo en febrero para superar tu depresión?

Sí. Llevaba ocho años y nunca había estado lesionado ni apartada. Toda mi vida jugando al fútbol y estar en casa y no entrenando era muy duro y todo sumado a lo que ya tenía.

¿La depresión te dejó en fuera de juego y acabó con tu etapa en el Oviedo?

Sí. Llevaba mi vida profesional ahí y parece que se acabó de una forma un poco descafeinada. Con todo lo que viví ahí me sabía peor.

¿La depresión te ha ayudado como persona y para afrontar los problemas?

Cuando me pasa esto me sentí insegura, no me reconocía ni a mí misma, pero después de todo esto me hice más fuerte. Te ayuda también a madurar.

¿Qué te hace decirte a ti misma que tenías que parar para recuperarte?

Mi punto de inflexión fue en el último partido con el Oviedo. No disfrutaba, no sabía donde estaba y que hacía, algo que nunca me había pasado. Ahí me di cuenta que me tenia que poner bien y que tenía que parar.

Ahora estás bien, ¿si no hubieses parado te hubieras recuperado?

Creo que no. En febrero tomé la decisión, pero lo llevaba arrastrando casi desde agosto del año pasado. La única manera de ponerme bien era echarme a un lado. Es importante asimilar este tipo de lesiones. Tenía depresión y la única manera de combatirla era parar. No era consciente de lo que tenía y no lo quería aceptar, pero la única manera de combatirlo era parar. Fueron los peores momentos de mi vida, pero me han servido para muchas otras cosas.

¿No te arrepientes de haber parado y que eso significase dejar el Oviedo?

No. Era lo que necesitaba en ese momento.

¿Cambiarías tu vida por no haber tenido depresión?

La depresión me ha hecho ver la vida de otra manera, no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Todo pasa por algo y evitándolo no creo que hubiese tenido una vida mejor.

