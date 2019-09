Neymar: "Cometí muchos errores, recuperar la confianza no es fácil"

No ha sido un verano fácil para para Neymar. Los rumores sobre la salida del brasileño del París Saint-Germain le han rondado durante todo el mercado de fichajes. Han sido muchos los clubes a los que se le ha asociado, pero el FC Barcelona es el que más fuerte ha sonado. Según su entorno, el delantero quería volver al Camp Nou y ha hecho todo lo posible para enfundarse de nuevo la elástica azulgrana. Como consecuencia, el inicio de campaña para Neymar no ha sido sencillo: no ha sido bien recibido precisamente por parte de la grada de El Parque de los Príncipes. Pero él ha contestado como sabe: marcando goles.

En una entrevista para el diario Mirror, Neymar admite que no ha actuado bien en determinadas circunstancias, especialmente en su actitud con respecto a los aficionados: "Cometí muchos errores, recuperar la confianza no es fácil. Soy un tipo muy reservado, guardo las cosas para mí pero cuando me siento frustrado, me enfado, exploto y no me comunico correctamente. Estoy tratando de mejorar", afirmó.

El jugador de 27 años, es consciente de sus defectos: "No soy perfecto, para un ser humano es imposible. Me he equivocado varias veces y he recuperado toda la confianza que tenía por un alto precio, pero creo que es normal, es parte de la vida y gracias a estos errores creces y aprendes".

Neymar celebra su tanto en el Lyon - PSG REUTERS

También aspectos como las lesiones que ha sufrido en los últimos dos años, han mermado su confianza: "El peor momento de la carrera de un atleta. Tuve dos lesiones graves en dos años y me mantuvieron fuera del fútbol durante casi seis meses. Perdí el ritmo. Pero las lesiones también son parte de carrera de un profesional, solo tenemos que prepararnos para evitar que sucedan", dice el jugador.

Su familia, su mejor apoyo

El brasileño ha destacado que su entorno siempre se ha mantenido a su lado, a pesar de las adversidades: "Mis padres, mi hermana, mi familia y mis amigos. Es por ellos que juego al fútbol y entreno todos los días, porque sé que siempre están de mi lado. Ellos son los que me ayudaron, sin mi inspiración. Hago ejercicios preventivos con mi entrenador físico y mi fisioterapeuta. Quiero ser el mejor futbolista del mundo", sentenció.

