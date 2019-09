Lopetegui: "¿El Madrid? Tengo un recuerdo muy bueno de todos los clubes en los que he estado"

El Sevilla viene de darse un festín en la Europa League ante el Qarabag. Sin tiempo prácticamente de descanso, llega el Real Madrid al Sánchez Pizjuán este mismo domingo. Los blancos están heridos tras lo sucedido en París y sobre todo ello ha hablado Julen Lopetegui en la rueda de prensa previa al encuentro de la quinta jornada de La Liga.

Estado de los jugadores

"Recuperándonos del viaje a Qarabag y centrados en el partido ante el Real Madrid. Aprovechando todas las horas para descansar bien y preparar el partido lo mejor posible".

Nivel de los teóricos suplentes

"El que los chicos estén preparados para cuando suene el despertador es importante. Tienen buena mentalidad y eso nos va a enriquecer. Cuanto más problemas tenga el entrenador para elegir porque todos estén bien, mejor".

¿Qué Madrid espera?

"Nosotros nos tenemos que centrar más en qué Sevilla se va a presentar. Enfrente vamos a tener a un equipo extraordinario y con un talento espectacular. Vamos a tener que dar nuestra mejor versión, más si cabe ante este rival".

El Sevilla que quiere ver

"Siempre nos gusta ver un buen equipo que sabe interpretar los momentos del partido y los matices del rival. Nos centramos en atacar bien y en defender bien. Nos centramos en nosotros y en nuestra respuesta".

¿Cambios por el Madrid"

"Somos un equipo reconocible aunque siempre hay matices en cada partido".

Chicharito celebra su gol con el Sevilla EFE

Gran noche en el Pizjuán

"El ambiente que existe en el Sánchez Pizjuán es inimitable. Nos jugamos tres puntos, los queremos y vamos a ir a por ellos. Sabemos que tenemos que superar a un buen rival y con la energía de nuestra grada lo vamos a intentar".

¿Motivación extra por el rival?

"No hay extras de motivación para el entrenador del Sevilla, ser el entrenador del Sevilla ya es bastante motivación y ojalá pueda seguir aquí muchos años. Mi motivación es absoluta. Yo tengo un recuerdo muy bueno de todos los clubes en los que he estado. Mi único animo es el de ejercer bien mi profesión. Los protagonistas van a ser los jugadores, no los entrenadores".

Favoritismo

"Si poner un adjetivo diera un punto, lo daría. Los partidos son como los melones, hasta que los abres no sabes lo que te vas a encontrar".

Zidane da órdenes a sus jugadores desde la banda REUTERS

Situación de Zidane

"No voy a entrar a valorar una situación que no corresponde a mi ámbito ni a mi club. Desde ahí, máximo respeto a todos los compañeros y a todos los rivales".

Margen de mejora

"Claro que lo tenemos, como todos. Tenemos que consolidar cosas que hacemos bien porque no te garantiza que las podamos seguir haciendo en el tiempo. Vamos a seguir intentando mejorar en todos los aspectos".

Reguilón, Chicharito y la ley del ex

No me baso en esas cosas para hacer las alineaciones".

