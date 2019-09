Nacho Tellado, el arquitecto que destapa los fallos del VAR: "Es un meme constante"

El rostro de Nacho Tellado se volvió muy popular después de que se metiese en nuestras casas a través de la televisión. Arquitecto de profesión, el asturiano revolucionó en su día la forma de ver el fútbol con su famoso 'punto de fuga'. Ahora, además de su trabajo a tiempo completo como arquitecto, también colabora con el diario AS para mostrar la luz en algunas de las jugadas más polémicas de cada jornada.

Nacho Tellado lleva varios años perfeccionando su método y se puede decir de él que es una voz autorizada para hablar del VAR y de sus deficiencias. A través de la cuenta de Twitter @ArchivoVAR, en la cual colaboran varias personas, demuestran con pruebas gráficas los errores y aciertos de cada partido. EL ESPAÑOL ha podido hablar con él sobre todo esto.

Pregunta: ¿Cómo y por qué te metiste en el mundo del fútbol?

Respuesta: La verdad es que es la primera vez que me preguntan algo así. Yo soy arquitecto y me dedico a esto... es un poco secundario, más bien como un hobby. Quizá entré en este mundo porque tuve una idea un día y decidí enviarla a diferentes sitios para ver a quién interesaba y a quién no. A día de hoy mi vida es muy diferente a hace seis años. Si es verdad que en 2013, acabé la carrera en 2011, llevaba dos añitos intentando sacar las castañas del fuego, vas ganando responsabilidades con el tiempo y en aquella época investigaba un poco todo... Es un poco inconsciencia, nunca creí que se montara todo esto. Si es cierto que pensé que mi idea era buena. No sé cómo acabé en todo esto, quizá de rebote.

P: ¿Los inicios fueron duros?

R: Cuando tienes una idea buena, si crees que es buena, sabes que el día de mañana será reconocida. Las buenas ideas causan lo mismo, risa y rechazo. Al principio la gente se reía de mí, en el periodismo decían 'qué niñato'. Los que antes se reían de ti, ahora te llaman. Pero había mucho rechazo importante, incluso de amigos y conocidos, no solo de Twitter o de Instagram. Eso es lo más duro, quizá.

P: ¿Qué opinas del VAR?

R: Hace exactamente un año demostré que el VAR era un sistema erróneo, con un margen de error muy grande y hoy sigue pasando, está habiendo muchos fallos. Su finalidad es la contraria, tener un margen de error pequeño. Si tú diseñas algo que tiene que ser perfecto y diseñas algo erróneo... no tiene sentido que continúe. Si ya con tres árbitros se lía la que se lía, con un cuarto o un quinto es un auténtico cachondeo. Lo que sí creo es que el VAR en su día se diseñó para que saliesen a relucir los fallos de los árbitros o del mundo del fútbol. Creo que están saliendo los fallos de gestión del fútbol. Es algo alarmante.

¡Así funcionan las líneas de fuera de juego de Hawk-Eye en los partidos de Primera y Segunda!



pic.twitter.com/yH71e2JwSB — RFEF (@rfef) September 12, 2019

P: - El VAR llegó a la liga española la pasada temporada y este curso es Hawk-Eye el que tiene los derechos ¿crees que han acertado con el cambio?

R: El antiguo proveedor que había no era bueno y a la vista se vio. En junio se rescindió el contrato. Poca gente sabe que ha habido la eliminación de este proveedor. El nuevo problema ha tenido un montón de problemas en la Copa de África, donde se paró un partido casi una hora. Un desastre.

P: ¿Es error de Rubiales?

R: Es la Federación y el Comité de Árbitros los que lo llevan. El año pasado era más responsabilidad de LaLiga y ahora es de la RFEF. Pero creo que da igual quién lo lleve, porque el VAR es un método y hay falta de criterio. El que lo lleve uno u otro da un poco igual, lo importante es quién está delante de las cámaras. Creo que la gestión no es buena.

P: ¿A qué se debe la gran pérdida de tiempo al revisar las jugadas?

R: No sé si es ineficacia o que si cada vez hay más nervios. Hay cosas que se ven en España que no se ven en la Premier League. Yo no soy árbitro y hay cuestiones interpretables, yo ahí no me meto, no me siento seguro. Pero en el fuera de juego no hay transparencia. Se ocultan líneas. Cada partido tengo veinte mil notificaciones de por qué no se muestra. Creo que a día de hoy, un mismo proveedor no puede mostrar en unos campeonatos unos procesos que en otros no. Eso es lo que me parece raro. Por eso creo que la gestión no es buena. Es lo que más me parece alarmante. Eso se traduce en una inseguridad enorme. El año se hacían cosas mal y este año se hacen cosas igual de mal y encima se tarda más.

Nacho Tellado, arquitecto durante una conferencia en la Universidad. Foto: Instagram (@naxotellado)

P: ¿La gente confía en el VAR?

R: Por ejemplo, yo ahora analizo menos jugadas que antes, no quiero resultar pesado a la gente. Mi miedo es que digan en el futuro 'jo, este pesado'. Es como creo que tengo que gestionar esto. El VAR no lo saben racionar. Hay partidos con mucha presencia y otros que no, creo que hay algo más. Es bastante triste que pase esto en la mejor liga del mundo, porque para mí la española es. La gente es la que manda. Se está creando una especie de aura de 'nos va a joder el VAR'. Que el VAR se vea como una herramienta que hace mal no es bueno.

P: ¿Y los futbolistas?

R: Igual hay que preguntarles. Lo que decían los jugadores del Celta en el túnel de vestuarios ante el Granada... es alarmante. Recuerdo que Dani Carvajal compartió uno de mis análisis, por fin alguien ha sentado un precedente. Ver un jugador y más del Real Madrid que se implique así. No estoy de acuerdo con ciertas cosas, igual si preguntasen a más gente se darían cuenta que hay más como Dani. Se puede acabar destruyendo la esencia del fútbol español. Yo no cobro un duro por lo que hago, no lo hago por hacerme rico, lo hago por ayudar al fútbol. La gente me reclama, quiere respuestas y a mí sí me las piden, se las voy a dar. Yo no soy amigo de nadie, soy amigo del fútbol. Yo estaba antes que el VAR. Hay gente que les molesta, yo lo sé.

P: La RFEF ha publicado un vídeo en el que muestran cómo funciona el VAR y ha traído consigo mucha polémica...

R: Me parece que cuanto más delgadas sean las líneas, más se acerca a la realidad. Es básicamente algo de arquitectura. El grosor de línea te dice mucho, denota más o menos precisión. Resaltas más o menos las cosas. Yo saco líneas de micras, es la unidad mínima de grosor. El VAR saca unas líneas muy anchas, casi como las blancas del campo. Eso ya denota bastante imprecisión. Ese vídeo no ayuda para nada a la Federación, con 4,5 millones de euros parece que te daría un sistema de IA brutal. Es un método aleatorio. Yo sí que tengo un criterio, a base de años y años de perfeccionamiento.

P: ¿Así que falla el criterio?

R: El VAR es algo nuevo, yo he visto fallos de criterio, incluso de la Premier League. He visto esta Liga que pasan la línea por el medio del pie y con la línea tan ancha como el pie. Dame a mí esos 4,5 millones de euros y te hago un sistema mucho mejor, creo que no hace falta tanto dinero para algo así. La falta de criterio es lo más importante, de verdad. Gente que sepa de fútbol. Yo contrataría y formaría a gente, para luego ponerlos a prueba.

P: ¿Qué diferencias existen entre tu modelo y el de Hawk-Eye?

R: El modelo es básicamente el mismo, igual es que su modelo es más impreciso. Yo en casa sí que alargo las líneas, luego las corto para que se vea justo. La primera vez que vi esas líneas -del Hawk-Eye- que ocupaban un hombro dije, 'qué hacen'. Líneas con un grosor...

Nacho Tellado, arquitecto. Foto: Instagram (@naxotellado)

P: ¿Por qué se considera mejor el tuyo y tu famoso punto de fuga?

R: El propio Tebas ya lo dijo en plan 'no es perfecta esta línea, pero tampoco la del famoso Nacho Tellado'. Claro que tiene error, pero es menor, ya solo por geometría. Y luego es el criterio, es dar objetividad a algo subjetivo. Hay problemas de apreciación de la realidad. Según mi criterio y lo que he estudiado. Un profesor me lo decía 'tenéis que educar vuestro ojo'. Hay que saber de geometría, mi método lo registré, pero también tengo una base, y eso es el criterio. Si lo explicas y la gente lo entiende, has ganado. Me gustaría ayudar al fútbol, sobre todo con los palos que me he llevado. Si sigo así voy a ser el 'rebelde sin causa', pero no quiero eso, porque soy arquitecto todos los días.

P: ¿Notó el cambio al no salir en la televisión?

R: Tengo menos difusión, eso es así. El AS me da cobertura y gracias sobre todo a Relaño, pero la televisión es más inmediata, sobre todo con gente con la edad como la de mi padre. Pones la televisión y te ven. Lo que más me dice la gente es que lo explico muy bien. Soy profesor por las noches y eso igual me ayuda.

P: Desde la implantación del VAR, errores a un lado, ¿es el fútbol más justo?

R: Por ejemplo, la diferencia entre la Premier y La Liga es que allí por lo menos tratan de tener un criterio más justo o, por lo menos, más transparente. Aunque a veces se equivoquen. Por eso ves que que el Leicester gana la liga, aquí ganan los de siempre. Creo que el fútbol siempre ha sido algo subjetivo y lo subjetivo siempre va a ser injusto. El VAR al final no es un método, es un criterio y es un árbitro más. Si es un árbitro más, yo creo que le fútbol no ha cambiado absolutamente nada. El VAR es un meme constante.

[Más información: El tuit de Carvajal contra la decisión del VAR en el gol de Canales]