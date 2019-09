Ter Stegen: "Lo que han dicho Neuer y otras personas no es justo"

Ter Stegen ha sido el encargado de hablar en rueda de prensa junto a Ernesto Valverde en la previa ante el Borussia Dortmund. El portero del Barcelona vuelve a su Alemania natal y durante su comparecencia ante los medios ha hablado sobre Messi y también ha contestado a Neuer.

Visita al Dortmund

"Es un campo muy difícil donde sufrí con el Borussia, la gente está muy encima. Al que no lo conozca se le pondrá la piel de gallina. Queremos ganar y empezar de buena manera para afrontar los siguientes partidos con buena fe".

Messi, en la convocatoria

"Está entrenando y poniéndose fuerte para la temporada. Es posible que juegue, pero decide el míster. Esperamos que pronto esté con nosotros y nos pueda ayudar. Es un ejemplo para muchos y se echa de menos al mejor jugador del mundo. Y cuando no está, se nota".

La presión de la Champions

"Siempre hay presión en la Champions, en la que el nivel es muy alto. Tenemos que aprender de las situaciones en las que fallamos en otros años y no olvidar. Será un partido muy difícil y tenemos que estar desde el principio al ciento por ciento".

Ter Stegen, en la rueda de prensa previa a la Champions League Reuters

Jugar fuera de casa

"Tenemos que intentar ganar fuera de casa. No es fácil, en el enfrentamiento de mañana hay que luchar. Sabemos lo que se nos viene encima y tenemos que estar preparados. Valverde nos ha preparado bien, vamos a salir y darlo todo".

Paco Alcácer

"Nunca ha cambiado. Este es su nivel, fue al Dortmund para buscar más minutos y fue una decisión acertada. Ha sido el paso perfecto. Está fenomenal y lo vemos en sus números con goles y asistencias. Espero que diga igual, pero que pare mañana un momento".

Réplica a Neuer

"Todos los que no pueden jugar quieren hacerlo y no están contentos. Es el sentimiento que tengo y tengo expectativas. En los últimos años se puede ver cómo me he comportado y lo que ha dicho Neuer y otras personas no es justo. Quiero terminar con esta polémica".

Goles encajados

"Intentamos no encajar, pero no nos sale bien. No es lo que esperamos en los partidos que jugamos. Hay que aceptar la situación y debemos mejorar en algunos aspectos. Son fallos que se pueden corregir de manera fácil. Lo bueno es que nuestra comunicación es muy buena".

Responsabilidad

"Sabemos que en este club se lucha por lo máximo y eso es la Champions. Lo vamos a dar todo para llegar muy lejos. El año pasado, con la derrota en Liverpool, fallamos, y nos complicó el final de temporada. Tenemos equipo para conseguir éxitos. Nueva temporada, nuevos objetivos".

Lucien Favre

"Le conozco bien. Fue el primero que apostó por mí, es de los mejores que he tenido en mi vida.. Buscará algo para hacernos daño, pero estamos preparados".

