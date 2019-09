Paco Alcácer y su rajada sobre su etapa en el Barça: "Mucha gente se portó mal conmigo"

Paco Alcácer llegó al Borussia Dortmund en agosto de 2018. Militó en las filas del Barcelona durante dos temporadas, pero el valenciano no terminó de cuajar en el club azulgrana y finalmente fue cedido por dos millones de euros y dos temporadas. El buen rendimiento del internacional español hizo que el club alemán ejerciera la opción de compra y oficializara su fichaje hasta 2023.

En una entrevista para el programa Què T'hi Jugues de Cadena SER Cataluña, el delantero de 26 años admitió la complicada situación que atravesó en Barcelona: "Es muy complicado jugar si tienes a jugadores del calibre de Messi, Suárez, Neymar...", comentó el de Torrent.

Alcácer fue preguntado por próximo encuentro ante Barça en la fase de grupos de la Champions y la posibilidad de celebrar un tanto ante sus excompañeros."Depende del momento. Tengo respeto hacia muchas personas. En Barcelona mucha gente se ha portado muy bien pero mucha muy mal conmigo. Los compañeros conmigo siempre se han portado muy bien, la gente del club y también parte de la afición".

Paco Alcácer entrena con el Barça. Foto: Instagram (@paco93alcacer)

Feliz en el Dortmund

Esta campaña ha empezado imparable, van segundos en la tabla y su rendimiento ha mejorado considerablemente desde que aterrizó en Alemania: "Es bonito cuando hablan de ti porque marcas goles. Esperemos que el martes no me los guarde y pueda seguir con ella. Como en cualquier trabajo, si la gente confía en ti, das el máximo y si no confían, no lo das. Para mí es muy importante ver muestras de esa confianza. Al final muchas personas no las han tenido", afirmó el delantero.

Quiso admirar la calidad de su exequipo, a pesar de que el inicio de esta campaña no está siendo el deseado. "Ha tenido un inicio complicado pero seguro que la reacción va a ser muy buena. No solo por la identidad del club, también por la calidad de los jugadores que tiene. Un club como el Barcelona tiene derecho a pensar en todas las competiciones".

Admiración por Messi

"Está claro que un jugador de ese nivel es muy importante en el equipo y en el club, siempre se le va a pedir una opinión. Tienes que escuchar ese tipo de opinión. Prefiero que vuelva el sábado que viene", dijo con humor el valenciano.

Fichaje frustrado

También fue preguntado por el hombre del verano: Neymar. Los constantes rumores que colocaban al brasileño en el Camp Nou, no han dejado indiferente a Alcácer: "Es un grandísimo jugador y todos quieren jugar en el Barcelona. No ha podido ser, hay que afrontar este año de esa manera".

