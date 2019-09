Messi se sincera sobre el 'caso Neymar' y su futuro: los dardos que manda al Barça

Leo Messi ha concedido una entrevista al diario Sport. Un encuentro esperado en el que el astro argentino no se ha mordido la lengua y ha hablado de todos los asuntos vinculados con él y el FC Barcelona. La gran estrella culé habla de su futuro como azulgrana y del caso Neymar. Los titulares que dejó no tienen desperdicio.

El futuro de Messi

"Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar"

El fichaje de Neymar

"Me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso pero es cierto que negociar con el PSG no es fácil. A nivel deportivo Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y espónsors, el club hubiera dado un salto".

La influencia de la plantilla

"Nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión. ¿Que si mando yo? Ha quedado demostrado que no es así".

Confianza en el equipo

"No estoy decepcionado. Tenemos una plantilla espectacular, que puede optar a todo, también sin 'Ney'".

Inestabilidad del club

"Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. Puyol sería ideal como secretario técnico".

Balón de Oro

"No sé. Es tan raro esto del Balón de Oro... Ya no se sabe quién es favorito o no. Últimamente se mira más los resultados a nivel de equipo, que no está mal. A la Champions se le da mucha importancia. Otras veces pasa con el Mundial, torneo al que a veces se le da mucha importancia y otras que no. No sé".

Su relación con Antonela

"Antonela lo es todo para mí, es una compañero espectacular, que sabe entrarme siempre, especialmente en los malos momentos".

