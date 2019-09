Ter Stegen y la tristeza de Coutinho en el Barça: "Espero que pueda volver a disfrutar del fútbol"

Ter Stegen se encuentra concentrado con la selección alemana preparando los partidos de clasificación de la Eurocopa 2020. El combinado alemán cayó el pasado viernes ante Holanda y jugará este lunes ante Irlanda del Norte, la selección que ocupa el primer puesto del grupo C tras ganar los cuatro partidos que ha disputado.

El portero del FC Barcelona habló para T-Online, donde repasó toda la actualidad de deportiva de su equipo, valorando también la salida de Coutinho al Bayern.

"A Philippe le deseo que, por encima de todo, se divierta. No solo es un futbolista fantástico, sino que también tiene una gran personalidad. En el Barça no siempre fue fácil para él, por lo que ahora espero que en el Bayern pueda volver a disfrutar del fútbol y se sienta cómodo. En lo deportivo no hace falta decir nada sobre su calidad, porque es un jugador excelente y su fichaje es un enriquecimiento absoluto para la Bundesliga", dijo el guardameta alemán.

Coutinho recaló en el Barcelona en el mercado invernal de la temporada 2017/2018 para intentar olvidar a Neymar. Pero nada más lejos de la realidad. El jugador brasileño, procedente del Liverpool, nunca fue fijo con Ernesto Valverde y apenas hizo disfrutar a sus aficionados. Este verano puso rumbo a la Bundesliga, donde se encuentra cedido en el Bayern con una opción de compra no obligatoria.

