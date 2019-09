España quiere más que un homenaje ante Islas Feroe

Día de emociones en El Molinón. La selección española recibe a las Islas Feroe en el escenario gijonés en una jornada en la que se rendirá homenaje a una leyenda de la ciudad, Enrique Castro 'Quini', en su querido estadio. Además, esta visita al feudo asturiano llega en el momento más complicado de otra de sus figuras ilustres, Luis Enrique. La que era su Selección sigue con su camino hacia la Eurocopa 2020.

España se mide conta un rival muy inferior y que, a priori, no podrá meter en apuros al conjunto de Robert Moreno. La Selección está muy cerca de obtener el billete para al Eurocopa 2020 y busca firmar su sexta victoria en seis partidos que van de la fase clasificatoria. El pase matemático está cerca y España no puede permitirse fallar ahora ante un rival así.

Quini será homenajeado por la Selección. Con el combinado nacional disputó 35 partidos y marcó ocho goles, disputando dos Mundiales. Su recuerdo sigue presente, siendo recordado como uno de los personajes futbolísticos más queridos del país. El Molinón le dará su último adiós y, por otro lado, se volcará con Luis Enrique en su capítulo más duro de su vida. Su gente le dará todo el ánimo del mundo tras perder a su hija Xana. Casualmente ante Islas Feroe, Lucho marcó dos goles con la Selección en el único precedente ante este rival en tierras nacionales.

Robert Moreno da órdenes a los jugadores EFE

Robert Moreno da su toque a la Selección

Robert Moreno se afianza en el cargo y dirigirá su quinto partido de la Selección, el segundo como seleccionador oficial. El técnico catalán quiere seguir por la línea que hasta ahora, aunque promete cambios pese a la victoria ante Rumanía. Robert sigue con su casting particular y no se casa con nadie. No podrá contar con Diego Llorente por su expulsión y deberá solucionar los desajustes defensivos.

Sergio Ramos seguirá, presumiblemente, en el once. El capitán es la figura más sólida de la Selección y ante Islas Feroe igualará a Iker Casillas como el jugador con más internacionalidades del combinado español. Habrá que definir el nombre de su acompañante con Hermoso a la espera y Unai Núñez con ganas de debutar.

De Gea y Kepa, durante un entrenamiento de la Selección EFE

Kepa gana la batalla a De Gea

Otro de los focos estará en la portería. La titularidad de Kepa ante Rumanía deja entrever que es la opción preferida de Robert y su grandísima actuación no hace más que refrendar su decisión. Aún así, lo más probable es que De Gea vuelva a la titularidad tras haberse quedado en el banquillo en sus últimos cuatro compromisos con la Selección. La sorpresa sería Pau López, aunque el seleccionador ya ha avisado que quiere ver a sus tres porteros. Nombres como Carvajal, Gayá, Mario Hermoso, Rodri, Thiago y Suso serán novedad.

Los goles contra Rumanía los pusieron Sergio Ramos y Paco Alcácer. El capitán volvió a sacar las castañas del fuego tras anotar un penalti que forzó Ceballos. El centrocampista del Arsenal fue uno de los que mejores sensanciones dejó. También Alcácer, que a base de goles sigue ganando peso en la Selección y quiere aprovechar la ausencia de Morata para engordar su lista de goles.

Islas Feroe, llega en situación crítica

Islas Feroe llega al duelo siendo crítica con su papel en el grupo, especialmente con una última decepción, 0-4 ante Suecia, en un partido en el que esperaban dejar mejor imagen. "Ante Suecia jugamos muy mal, sobre todo la primera mitad. Esperamos mostrar una mejor cara", afirmó su seleccionador, el danés Lars Olsen.

Colista del Grupo F, su rendimiento lo marcan los 16 tantos encajados en cinco jornadas y su poca pegada, tres a favor. Olsen retocará su equipo titular y se espera la entrada en portería de Gunnar Nielsen, baja en la ida ante España por lesión. Es el único con experiencia internacional al competir en la liga islandesa, junto a Edmundsson, jugador del Arminia Bielefeld en Alemania.

En tres ocasiones se han medido hasta la fecha España e Islas Feroe, con claro dominio español. Vapuleó 1-6 y 1-4 a domicilio, con más incertidumbre en el único precedente de local, también en Gijón, con un 3-1 sentenciado en los últimos minutos del partido por Luis Enrique.

España - Islas Feroe

España: De Gea; Carvajal, Mario Hermoso, Sergio Ramos, Gayá; Rodri, Thiago, Parejo; Suso, Oyarzabal o Fabián y Alcácer.

Islas Feroe: Nielsen; Rólantsson, Gregersen, Faerø, Davidsen; Vatnhamar, Hendriksson, Baldvinsson, Hansson, Edmundsson; y Olsen.

Árbitro: Krzysztof Jakubik (Polonia).

Hora: 20:45 - TVE / EL ESPAÑOL.

Información: partido clasificatorio para la Eurocopa 2020 correspondiente a la jornada 5 del Grupo F que se disputará en El Molinón (Gijón, España).