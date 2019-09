Neymar y su complicado 'papelón': "Creo que él y su padre saben lo que es mejor"

Neymar Jr. ya está en la concentración de Brasil en Miami después de haberse incorporado tras su fallido fichaje por el Barcelona. El brasileño seguirá en el PSG, al menos, hasta invierno lo cual ha supuesto un mazazo para sus intereses. Sin embargo, en la Canarinha le han recibido con los brazos abiertos y sus compañeros le han brindado todo su apoyo.

Los primeros en hablar en rueda de prensa han sido Jorge (lateral del Santos) y Bruno Henrique (delantero del Flamengo). "Sobre Neymar y todo lo que ha estado hablando es normal que haya tenido transcendencia debido a la calidad de un jugador como él. No obstante, en la vida cotidiana Neymar es un tipo feliz, siempre jugando con todos, con humildad. Lo que sucederá en un futuro depende de él y de quien lleva su carrera. Espero que esté feliz porque se merece todo lo mejor en su carrera", dijo Jorge.

Bruno Henrique indicó lo siguiente: "Neymar llegó feliz, bromeando conmigo. Dijo que me iba a cortar el pelo. Creo que él y su padre saben lo que es mejor. En ese momento no habló de eso, solo habló de la selección en sí. Es un chico muy juguetón. Entonces, sobre su futuro, no sé qué va a suceder. Lo importante es que él está con nosotros y nos ayudará mucho".

Vinicius, junto a Neymar y Casemiro en la concentración de Brasil. Foto: Instagram (@viniciusjunior)

Neymar mantiene su silencio

Los focos están puestos sobre Neymar en la concentración, pero no se espera que hable ante la prensa después de todo el alboroto que ha generado su salida en falso del PSG.