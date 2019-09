El Manchester City ata en corto a Pep Guardiola y le impone un límite de gasto para fichar

Pep Guardiola, una vez terminado el mercado en Inglaterra, ha hablado sobre la capacidad del Manchester City para fichar jugadores este verano, recalcando que le pusieron un tope y por ello no pudieron competir con otros equipos.

El equipo de Manchester, el cual ha gastado este verano 168 millones de euros en las incorporaciones de Rodri, Cancelo, Pedro Porro, Angeliño, Steffen y Mesinho, pero aun así, el entrenador cree que no ha sido posible traer a más jugadores por el límite que le impuso la directiva.

La imposibilidad de mejorar el equipo

"No podíamos comprar como el resto de oponentes o darle a los equipos lo que pedían por sus jugadores", señaló el técnico. "Claro que gastamos hace dos temporadas, pero la campaña pasada solo pudimos traer un jugador", recalcaba Guardiola sobre la importancia del tope este pasado verano.

Ha comentado también la poca importancia que ha supuesto el aumento salarial, que apenas les ha mejorado lo que tenían: "Esta temporada iba a ser solo un poco más, así que no pudimos pagar lo que los equipos querían".

La plantilla se queda igual

El técnico catalán habla sobre el dinero que se reparte en la plantilla y la imposibilidad de mejorarla: "El club trabaja increíblemente bien en todos los departamentos y a veces no podemos permitirnos gastar como lo hacen otros, eso es todo. Pagamos un montón de dinero a un montón de jugadores, que es por lo que tenemos una gran profundidad de plantilla con una enorme calidad, pero no podemos hacerlo todo el tiempo".

Guardiola se sincera ante los medios, relatando la postura del equipo: "El club me dijo: 'Tienes un límite y no puedes ir más allá. Quizá en el futuro, pero por ahora no puedes hacerlo'. Yo dije que vale, que no lo haría, y no lo hemos hecho, así que vamos con lo que tenemos, pero a veces, cuando eso ocurre, el equipo se une más estamos encontrando soluciones para hacer eso. Trabajaremos. Desafortunadamente ahora no podemos hacerlo por el parón de selecciones, pero vamos a trabajar en ello".

