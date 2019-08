El Villarreal explota contra el VAR: Calleja y Andrés Fernández cargan contra el arbitraje

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, mostró en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Levante su enfado con el arbitraje de Munuera Montero, ya que considera que los dos penaltis que le pitaron fueron muy rigurosos y no entiende que hiciera repetir uno de ellos que había parado su portero.

"Pregúntale al árbitro si lo tiene más claro porque yo no he visto nada, he visto que hemos hecho un gran encuentro y en cinco minutos el árbitro ha decidido tener protagonismo y ha hecho que el Levante se ponga por delante", indicó. El técnico apuntó que en el primer penalti, el árbitro estaba de cara a dos metros de la jugada y no pita nada, y que luego hace repetir el penalti que había parado Andrés, cuando apenas era por milímetros que no pisara la línea.

"Depende de quién sea, el árbitro tiene más fuerza de decisión que otros. Hay partidos que el VAR puede decir lo que sea pero si el árbitro tiene convencimiento ni va a verlo y es el que manda. Si vamos a estar viendo constantemente si hay contacto, viendo la tele, nos podemos cargar el fútbol", sentenció.

Andrés Fernández, portero del Villarreal, ve la tarjeta amarilla tras adelantarse a parar un penalti al Levante EFE

Sobre la acción de la repetición del penalti comentó que "entiendo que hay una norma escrita y que los encargados de decidir si está bien o mal son los árbitros. Si todo partidos van a ser así, vamos a ver mil penaltis repetidos. Al final el portero va a tener pocas garantías de parar un penalti porque va a estar más pendiente de donde tiene los pies que de otras cosas".

Satisfecho con el rendimiento del primer tiempo

Sobre el desarrollo del encuentro, indicó que en "la primera parte ha sido la mejor que hemos hecho desde hace tiempo. Estábamos cómodos, metidos en el encuentro, defendiendo bien, saliendo con peligro y la pena es no haber rematado con mas acierto todas las ocasiones que hemos generado".

"El equipo ha entrado muy bien en el encuentro, se ha visto el equipo que quiero que seamos y duele más porque hemos hecho un gran trabajo, un buen fútbol. Teníamos en la mano la victoria y se nos ha escapado", concluyó.

La frustración de Andrés Fernández

Por su parte, el portero Andrés Fernández también iba a manifestarse al respecto dejando claro que había que ponerse en el pellejo de ser guardameta para entender la situación: "El árbitro me amenaza con expulsarme si me adelanto en el segundo penalti. El que ha hecho esta norma no ha sido portero. Es imposible tener los pies en la linea y lanzarte a parar le penalti".

Además, no tuvo ningún reparo en culpar al árbitro de la derrota de su equipo: "Me siento indignado. En el segundo penalti, Roger me carga primero y el árbitro ni lo ha querido revisar. Desconozco el criterio que siguen en el VAR".

El enfado de Palop

Finalmente, el exportero Andrés Palop también se iba a 'mojar' en este asunto e iba a dejar un significativo mensaje en sus redes sociales posicionándose en contra de la norma: "Al que se le ha ocurrido inventar la regla de que el portero debe mantenerse encima la línea es un iluminado . El movimiento de Andrés Fernández es un movimiento natural del portero para atacar y poder llegar lo más lejos posible. No entiendo que lo tengan que repetir".

