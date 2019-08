Guardiola reconoce que se equivocó con Silva: "Pensé que sufriría en la Premier"

En la rueda de prensa previa al encuentro entre el Manchester City y el Bournemouth, un periodista se ha dirigido a Pep Guardiola para preguntarle su opinión sobre David Silva: "Dijiste que cuando Silva llegó a la Premier, pensaste que no triunfaría". El canario podría sumar 400 partidos si juega ante el Bournemouth el sábado.

El catalán admite que cuando supo que David Silva había fichado por el Manchester City, no confiaba en que fuera a rendir correctamente, justificándolo con que el canario es un jugador más técnico que lo que se ve habitualmente en la Premier: "Es un jugador técnico, no es un 'box to box' -jugadores "todocampistas" que son capaces de defender y atacar- y con la imagen que yo entonces tenía del fútbol inglés pensé que sufriría".

Evidentemente Guardiola estaba equivocado ya que en los nueve años que lleva militando en el City, su rendimiento ha sido inmejorable: "Pero afortunadamente estaba equivocado. Esa fue mi primera impresión. Lo hizo bien desde el principio. Porque no es solo que haya jugado bien las últimas temporadas, sino que ha rendido con todos los entrenadores. Con Mancini, Pellegrini y con nosotros. Es muy bueno, de verdad".

Trayectoria envidiable

El técnico también quiso alabar el papel de David Silva como capitán del equipo tras la marcha de Kompany: "Es un gran tipo que ahora es nuestro capitán.Los jugadores lo eligieron, yo no me metí en eso. Han elegido a un capitán para representar al equipo, fue una decisión de la plantilla".

David Silva jugando con la Selección Reuters

El canario fichó por el equipo citizen en el año 2010 por 33 millones de euros. Es el club en el que ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Pero cuando verdaderamente se consagró como futbolista, fue con la época dorada de la Selección Española. Tras ganar el Mundial de Sudáfrica, viajó hasta Inglaterra para quedarse. En el año 2018, tras el Mundial de Rusia, anunció su retirada del combinado nacional tas balance histórico de 125 partidos, 35 goles y logrando un Mundial y dos Eurocopas.

