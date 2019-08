'Guerra' interna en el Celta de Vigo por los fichajes tras perder contra el Real Madrid

Felipe Miñambres, director deportivo del Celta de Vigo, dijo este lunes que la rueda de prensa de Fran Escribá tras el partido contra el Real Madrid no fue "la mejor de su historia". El técnico señaló que la política de cantera del club le parece "muy bonita" pero que "a veces" le "limita en cosas".

"Creo que no fue la mejor rueda de prensa de su historia. Dijo una cosa, pero a mí antes de esa rueda de prensa me transmite otra. Está encantado con los chicos y dice que todos le han dado un nivel alto. A mí me ha transmitido una cosa bien diferente a lo que dio entender el otro día. Nosotros podemos tener limitaciones de sanciones o de lesiones, pero la cantera no limita, ayuda", declaró el director deportivo celeste.

Además, Miñambres negó que el enfado del preparador valenciano estuviera motivado por no poder contar con el delantero uruguayo del filial Lautaro de León 'Lauti'. "Es mentira que Escribá se enterase el otro día de que Lauti es extracomunitario. Me alegro de que me preguntaran esto. Se enteró hace dos meses, cuando empezó la pretemporada. Se lo comentó Carlos Hugo, que pertenece al cuerpo técnico. El que hace las alineaciones es él, pero ya lo sabía. Que en el último amistoso contra la Lazio jugara Lauti en vez de Iker es una cuestión suya", aclaró.

Iker Losada celebra su gol al Real Madrid. Foto: Twitter (@RCCelta)

La situación de Pione Sisto y Jorge Sáenz

El director deportivo del Celta confirmó que tuvieron "oportunidades" para vender a Pione Sisto en este mercado, pero señaló que el extremo danés ha preferido quedarse porque "no le gustaron los equipos que vinieron a por él". Por último, también desveló que el central Jorge Sáenz, cedido por el Valencia, podrá jugar el próximo sábado si Escribá lo considera oportuno porque "no hay cláusula del miedo".

[Más información: El pisotón de Januzaj que pone en tela de juicio la expulsión de Modric contra el Celta]