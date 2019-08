Wanda Nara rechaza la oferta del Mónaco: "Icardi no irá"

Mauro Icardi está en busca de un nuevo equipo. El argentino no tiene sitio en el Inter de Antonio Conte. El técnico no cuenta con el futbolista y le ha dejado claro sus intenciones de no contar con él para la presente campaña. Ante esta situación, el delantero ha recibido ofertas por parte de diferentes clubes. A la Juventus y la Roma se unió el Mónaco, pero su agente Wanda Nara ha descartado este opción.

La mujer de Icardi se ha mostrado tajante en cuanto a esta posibilidad en TyC Sports: "No ira al Mónaco". El club de El Principado habría ofrecido 60 millones de euros por hacerse con sus servicios más una ficha de 12 millones de euros. No obstante, todo apunta a que se quedará en Italia y su destino podría encontrarse entre la Roma, Nápoles o Juventus.

Incluso Cristiano Ronaldo ha dejado ver su deseo de que Icardi llegue a su equipo. El portugués ha dado el 'sí' al fichaje del argentino y llegaría a preferirle por delante de Romelu Lukaku. Otra de las opciones sería permanecer en el Inter pero sin poder jugar y permaneciendo en la grada.

Icardi se lamenta durante un partido con el Inter Reuters

El conjunto italiano no aguanta los constantes 'roces' con el futbolista y su mujer. Ya se ha cansado de este culebrón y ha llegado a apartarle durante la pretemporada. Una situación insostenible que deberá solucionarse cuanto antes.

[Más información en: Antonio Conte deja claro a Icardi que no cuenta con él]