Mourinho llora al confesar que echa de menos entrenar: "Extraño el fútbol, mi trabajo..."

José Mourinho quiere volver cuanto antes a los banquillos. El técnico portugués se encuentra sin equipo desde que el pasado invierno fuera despedido del Manchester United. Desde entonces se le ha relacionado con un puñado de clubes, pero él asegura que solo volverá cuando se le ofrezca un proyecto de verdad. Eso no quiere decir que Mou no eche de menos el fútbol.

En una entrevista, Mourinho difícilmente podía contener las lágrimas al hablar sobre cuanto extraña su trabajo. Ahora es analista en la cadena inglesa Sky Sports para la Premier League, pero su verdadero objetivo es coger los mandos otra vez de un equipo profesional. Mou sacó su lado más emocional para hablar acerca de sus deseos de volver al fútbol.

"El momento en el que fui al fútbol profesional fue cuando tuve el clic. Desde entonces y hasta ahora han pasado cosas serias. Sin parar. Y ahora que eso se ha parado, en lugar de disfrutarlo, realmente no puedo. Lo echo de menos", confiesa mientras intenta luchar por contener las lágrimas.

Un emocionado Mou describe todo lo que echa de menos de entrenar: "Extraño el fútbol, la adrenalina, el campo, mi trabajo. El fútbol es fútbol", dice el portugués a La Gazzetta dello Sport.

Sobre su futuro, Mou se prepara para cualquier reto: "En este momento, estoy estudiando alemán. No sabía este idioma. Hablo inglés, español, portugués, francés e italiano. No excluyo nada, ni siquiera Alemania", concluye Mourinho desvelando que no cierra las puertas a entrenar en la Bundesliga.

