El sincero alegato de Sneijder tras su retirada del fútbol: "Quería recuperar mi libertad"

Wesley Sneijder anunció este lunes su retirada del mundo del fútbol como jugador a sus 35 años para empezar a formar parte del cuerpo directivo del Utrecht. El ex del Real Madrid ha confirmado en De Telegraaf la decisión que ha tomado de colgar las botas y ha expuesto un sorprendente alegato.

El exjugador del Ajax comenzaba hablando de su libertad y dejando claro que lleva el fútbol en la sangre y que es el momento de decir adiós a una etapa: "Quería recuperar mi libertad y eso me sienta bien. Llevo el fútbol en la sangre y eso nunca cambiará, pero ya he hecho lo que tenía que hacer".

Por otro lado, el jugador se ha mostrado muy crudo con la vida que ha llevado siendo futbolista y con las cosas que ha perdido a causa del deporte: "A los siete años ya jugaba en el Ajax. Desde entonces he vivido en un túnel en el que no he podido moverme. Casi nunca he podido vivir fines de semana, cumpleaños, bodas e incluso funerales".

Sneijder con Holanda. Foto Instagram (@sneijder10official)

El holandés tomó la decisión de retirarse hace unos meses al darse cuenta de que no quería fichar por ningún equipo: "Me di cuenta hace dos o tres meses, cuando vinieron a verme algunos clubes interesados en ficharme. Pero no quería escuchar sus propuestas. Ha llegado el momento de ponerle fin".

Momento de dejar el fútbol

"Si lo hubiera querido y hubiera entrenado para ello, podría haber jugado otros dos o tres años, en Qatar, pero ya es hora de dejarlo", concluía de esta forma tan clara y contundente Sneijder acerca de su futuro y la decisión que ha tomado de pasar a ser directivo del Utrecht.

