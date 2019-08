Mourinho: "Joao Félix no puede huir de la responsabilidad"

José Mourinho se ha convertido en uno de los grandes analistas del fútbol en la actualidad. El entrenador se encuentra sin equipo desde que fuese destituido por el Manchester United a finales del pasado año, pero eso no quiere decir que no tenga trabajo. Sus opiniones son de las más cotizadas y la última entrevista que ha concedido ha sido al canal 11 portugués.

The Special One ha hablado en esta ocasión sobre Joao Félix. Su jovencísimo compatriota ha causado un gran impacto en el Atlético de Madrid. Los aficionados rojiblancos tienen nuevo ídolo, todo ello después de sufrir pérdidas tan importantes como las de Juanfran, Godín, Filipe Luis, Rodri o Griezmann. El técnico luso ha considerado que el futbolista tiene un gran reto por delante.

"Tiene un reto de la dimensión de su talento y de la inversión que el club ha hecho con él. Yo creo que no puede huir de esa responsabilidad. No interesa si tienes 18, 20 o 25, interesa el talento y la responsabilidad que tienes. Y esa responsabilidad es la responsabilidad de los números. No puede huir", ha asegurado Mourinho.

Joao Félix celebra un gol contra la Juventus. Foto: Twitter (@Atleti)

Inversión del Atleti

El club colchonero ha hecho varios importantes fichajes, pero sobre todos ellos sobre sale uno: el de Joao Félix. El futbolista costó 126 millones de euros, algo que provoca que el Atlético de Madrid deba dejar atrás esa etiqueta que se ponía a sí mismo de no tener que luchar de tú a tú con el Barcelona y Real Madrid.

"El nivel de inversión del Atlético de Madrid les deja con la responsabilidad de jugar para ganar La Liga o la Champions. Claro que Real Madrid y Barcelona -por poder, potencial económico, cultura o calidad- siempre tienen que estar ahí. El Atlético, en los últimos años, vivió por detrás de estas responsabilidades, pero el nivel de inversión que hacen es increíble. Es tiempo de decir 'aquí estamos, somos grandes, queremos ser grandes y estamos aquí para ganar'", ha sentenciado José Mourinho.

