El Málaga, en situación crítica: solo tiene once jugadores a tres días del inicio de la liga

La situación por la que está atravesando el Málaga es preocupante. A pocos días del inicio de la Segunda División -el conjunto andaluz debuta este sábado en El Sardinero ante el Racing de Santander-, el equipo malagueño tiene tan solo once jugadores inscritos para poder jugar el choque ante los cántabros, lo que haría que tuviese que incluir en la convocatoria a siete canteranos.

En lo que va de verano, el conjunto de Víctor Sánchez del Amo, que aún no sabe si podrá sentarse en el banquillo debido a que su contrato finalizó el pasado mes de junio, se ha encontrado con numerosos problemas a la hora de estructurar el primer equipo para poder, o al menos intentar, subir a Primera División.

Además de la falta de información y actividad del propietario del Málaga, el jeque Al-Thani, a la hora de decidir las altas y bajas -estas últimas de mucha importancia para la masa salarial del club-, existe la sanción que impuso LaLiga que impide al equipo andaluz inscribir a los nuevos jugadores en la plantilla. Todo esto ha hecho que no se sepa con cuantos jugadores podrá contar el cuerpo técnico para afrontar el choque de este sábado.

El Málaga solo puede inscribir hoy en día para el partido del sábado a once jugadores con ficha profesional debido a que excede el límite salarial impuesto por LaLiga. Estos son Munir, Diego González, Juankar, Cifu, Luis Hernández, Adrián, Renato, Ontiveros, Pacheco, Lombán y Boulahroud.

En lo referido a los fichajes, solo ha llegado uno, el punta Okazaki, aunque no ha podido ser inscrito al igual que varios jugadores que han pasado del filial al primer equipo -por edad no podían tener ficha en el Málaga B- como son Alex Mula e Iván Rodríguez.

¿Qué dice la normativa de LaLiga?

Las normas son claras. En el campo tiene que haber siete jugadores profesionales como mínimo y cuatro con ficha del filial, aunque siete puede ser inscritos, entre los que se encuentran Ramón, Hugo Vallejo, Kellyan, Gonzalo, Cristo, Hicham, Iván Jaime, Juande y Keidi Bare.

Javier Tebas, presidente de LaLiga EFE

Los jugadores que no pueden ser inscritos al no superar el control financiero son futbolistas que estuvieron cedidos la pasada temporada -Luis Muñoz, Mikel Villanueva, Esteban Rolón Juanpi Añor, Keko y Michael Santos-. A esto se suma N'Diaye, cedido por el Villarreal, y Okazaki.

Otro caso parecido es el del entrenador, que tampoco, por esta incidencia, se podría sentar en el banquillo de El Sardinero para dirigir al conjunto blanquiazul. Con todo esto, el Málaga deberá cuadrar el desfase de masa salarial que asciende hasta los 12 millones de euros.

Pocas noticias de Al-Thani

Sin grandes novedades que puedan desbloquear la preocupante situación económica y deportiva del Málaga, el panorama con el jeque del club andaluz es parecido. La situación del conjunto malagueño es culpa de Al-Thani, ya que no ha ofrecido su firma autorizada para liberar espacio para nuevas ventas e inscripciones, las cuales siguen sin poder realizarse al haber un exceso respecto al limite de coste de la plantilla.

Hace unos días decidió aparecer en Twitter, donde escribió un escueto mensaje para todos los aficionados malaguistas: "Mi mensaje para todo el mundo. Sé que es un momento difícil, pero todo se solucionará pronto. Por favor, no os preocupéis de nada. Dios está con nosotros".

Al Thani. Fuente: malagacf.com

A través del comentario, donde admitió que la entidad está atravesando por uno de sus peores momentos de los últimos años, el jeque pretendía cambiar su imagen, algo que a estas alturas resulta bastante complicado debido a que tiene a la mayor parte de la afición del Málaga en su contra por su pasividad y escasa eficacia en la planificación de la plantilla. En dicho mensaje no deja entrever cómo va a solucionar los numerosos y grandes problemas que azotan a la entidad malaguista.

Para que la situación cambie, será imprescindible realizar varios movimientos para ajustar el presupuesto y cumplir las exigencias de LaLiga. Una de las posibles salidas puede ser el traspaso de Ontiveros, jugador por el que más dinero puede conseguir el Málaga en este momento. En un principio de acuerdo con el Villarreal a cambio de 9 millones de euros, fue el propio Al-Thani el que no quiso que se realizase esta operación.

BlueBay y el Málaga

El grupo hotelero BlueBay, inmerso en procesos judiciales con Al-Thani por el 49% de las acciones del Málaga, emitió este lunes un comunicado en el que señalaban al propietario del club blanquiazul por su gestión en los últimos meses.

Dicho comunicado exige "responsabilidad, planificación, transparencia, dedicación y realismo" al jeque para que desbloquee la situación y piden posicionarse como firmes interesados en "participar para corregir nuevamente el rumbo del club, al igual que hicimos la etapa anterior en una situación de extrema dificultad como la actual, consiguiendo equilibrar las cuentas y dando estabilidad a la gestión, evitando una probable desaparición del club".

Al-Thani llegó a negar en el juicio que tuvo lugar hace unos meses la relación y el acuerdo con la empresa hotelera tras haber entrado esta en 2012 en el Málaga debido a la situación económica por la que estaba atravesando el club. "No sé nada de esto, nunca me dijeron nada. Este documento jamás lo he visto y no lo he firmado yo", aseguró el jeque.

El propietario de BlueBay y demandante en la causa, Jamal Satli Iglesias, llegó asegurar que el señor Al-Thani había dejado un déficit de casi 100 millones y una gran deuda con los jugadores, ya que había ingresos de 40 y gastos de 80 'kilos'.

Jamal Satli Iglesias. Foto: Facebook (Jamal Satli Iglesias)

El juez llegó a estimar la demanda del grupo liderado por Jamal Satli y la defensa de Al-Thani recurrió la sentencia, lo que hizo que se esté demorando la resolución del proceso.

¿Existen soluciones?

No todo son malas noticias para el Málaga ya que la situación podría cambiar en las próximas horas si se resuelve alguna operación. El club andaluz podría desbloquear la situación y afrontar el partido del Racing con garantías.

El equipo malagueño podría llegar a incluir en el partido a su único fichaje de la temporada, Okazaki, si las cosas cambian en las próximas horas o días. De hecho, antes del viernes podría haber novedades.

LaLiga permite que los equipos incrementen en un cierto margen su tope salarial exigido. Dicho margen sería una cantidad que asciende al 25% de la diferencia entre el límite para la plantilla la pasada campaña y el de esta. Con todo eso y sabiendo que el Málaga tuvo 25,2 millones de euros de tope en la 2018/2019, el equipo andaluz podría llegar a disponer de cerca de 4 millones adicionales.

Al margen de esto, en las oficinas del club continúan a la espera de que Al-Thani, con su firma, autorice las diferentes operaciones aportando soluciones que permitan ahorrar e ingresar mucho dinero.

