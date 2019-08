Mahrez no jugó la Community Shield con el City por miedo al control antidopaje

Lío en Inglaterra. Riyad Mahrez, jugador del Manchester City, se perdió la final de la Community Shield por miedo a que no pasara los controles antidopajes por culpa de un medicamento que tomó por un problema ocular. El argelino no pudo, por tanto, participar en la victoria de su equipo en la disputa del primer título de la temporada.

Los médicos del City no estaban seguros de qué había tomado con exactitud el futbolista y prefirieron apartarle del partido por temor a que no superara los controles antidrogas. "Riyad tomó un poco de medicina, pero no sabemos lo que tomó y por lo tanto el control antidopaje era un riesgo. Los médicos del club desconocían lo que contenía esa medicina y no queríamos arriesgarnos", reveló Guardiola en The Sun.

Mahrez se había incorporado a la disciplina del Manchester City el pasado viernes tras la disputa de la Copa África. El delantero se proclamó campeón con la selección de Argelia del torneo africano y, posteriormente, se marchó de vacaciones para volver a los entrenamientos apenas dos días antes de la Community Shield.

Guardiola, amonestado en el partido de la Community Shield entre el City y el Liverpool EFE

El City ganó sin Mahrez

Sin Mahrez, el City de Guardiola se llevó la final contra un Liverpool que puso en aprietos a los citizens. El club de Manchester se adelantó en el marcador por medio de un gol de Sterling, pero los reds empatarían el choque a falta de quince minutos para el final del partido por un gol de Matip. Al final, el City se hizo con el triunfo en la tanda de penaltis con un Bravo estelar.

