Messi: "No me arrepiento de nada, vamos a pelear por todo"

El Barcelona se ha presentado ante su afición antes del inicio de la temporada oficial. El Trofeo Gamper sirve como antesala y los jugadores han saltado uno a uno al campo antes de que diese comienzo el partido frente al Arsenal.

Ha sido entonces cuando Messi ha cogido el micrófono para, como capitán y buque insignia del club, hablar ante los miles de aficionados azulgranas que abarrotaban las gradas del Camp Nou.

El futbolista argentino se ha referido a aquel momento de hace un año en el que 'prometió' volver con esa "copita tan linda", refiriéndose entonces a la Champions League. Lionel Messi ha asegurado que no se arrepiente "de nada" y que volvería a repetir sus palabras, aunque afirmando esta vez que lucharán por todo.

Discurso de Messi

"Es difícil decir algo después de la temporada pasada, pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo que de dije. Confío en esta plantilla y en los jugadores y en el cuerpo técnico. No tengo duda de que todos juntos pelearemos por todo. La temporada pasada terminó siendo amarga, por cómo se dio. Pero hay que darle valor a la Liga que conseguimos. Es muy importante lo que se hizo. Pero como todos queremos, el club lucha por todo y este año no será diferente. Estamos con ilusiones renovadas, con ganas. Espero que lleguen de la misma manera. Visca el Barça y visca Cataluña".

[Más información - Cristiano y Messi pelearán por el The Best: De Jong opta al premio y Griezmann, fuera]