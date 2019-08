Saúl se confiesa: no le gustó la victoria contra el Real Madrid ni la salida de Griezmann

El Atlético de Madrid se encuentra con un nuevo proyecto entre manos y las ambiciones rojiblancas han crecido en los últimos meses. La pretemporada de los de Simeone se está saldando con éxito, sobre todo después de conseguir vencer al Real Madrid durante el amistoso que ambos equipos disputaron en Nueva York (Estados Unidos); con motivo de la celebración de la ya cotidiana International Champions Cup.

A pesar de la amplia victoria que los rojiblancos cosecharon en el último derbi veraniego (3-7), a Saúl Ñíguez no le terminó de convencer el triunfo del Atlético de Madrid y confesó haber tenido un "mal sabor de boca". "Lo que veníamos trabajando se vio en el resultado. Hicimos el trabajo que teníamos que hacer, pero pudieron caer más goles. Cuando llegamos al vestuario teníamos mal sabor de boca. El resultado es muy bueno, pero que nos metan dos goles en los últimos minutos, lo afea", señaló el jugador rojiblanco durante una entrevista concedida a El Partidazo de COPE.

Griezmann no salió bien

Por su parte, el jugador no esquivó otros temas de la actualidad del Atlético de Madrid. De hecho, Saúl se pronunció sobre uno de los temas más mediáticos del conjunto colchonero en este mercado estival: la salida de Antoine Griezmann. El internacional español considera que la salida del jugador al Barça "no ha sido de la mejor manera".

Orellana, junto a Koke y Saúl en un momento del partido EFE

"Me sorprendió. Era un jugador muy importante para el Atlético de Madrid y es complicado asumir que se haya ido. Pero el Atleti está por encima de cualquier jugador y cuando se ha puesto la camiseta no hay nada que reprocharle. Las formas de salir creo que no han sido las mejores, pero no hay que machacar tampoco", espetó el rojiblanco.

[Más información: El dardo de Koke a Griezmann por su salida al Barça: "¿Te digo que pienso como aficionado?"]