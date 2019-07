La modelo que denunció a Neymar en Brasil amenaza con intentarlo en Francia

El caso de la presunta violación de Neymar Jr. a la modelo Najila Trindade sigue siendo una enredadera que no se termina de resolver. En este caso, tal y como recoge Mundo Deportivo, Cosme Araújo, abogado de Najila, se estaría planteando trasladar el caso a la justicia francesa si la denuncia que su cliente impuso en Brasil no cumple con las expectativas marcadas.

Todavía se está pendiente de conocer la resolución del caso y la decisión que tomará la justicia brasileña de Sao Paulo, posicionándose a favor o en contra de Neymar. Todo esto parte de un encuentro en un hotel entre el atacante del PSG y la modelo, ubicado en la capital francesa, y a partir del cual se desató el caos a raíz de unas grabaciones en las que Najila le recriminaba fuertemente a Neymar su comportamiento y su actuación.

En un primer instante, Najila no se planteó denunciar al futbolista brasileño en Francia por distintas razones: una de ellas apunta a que no maneja bien el idioma, mientras que las otras son de índole más personal, pues en París era una extranjera que no poseía ningún tipo de asesoramiento legal. Por lo tanto, recurrió a la vía de la justicia brasileña para ejercer cargos contra Neymar, y el caso continúa estudiándose con detención.

Najila Trindade

El plan B de la justicia francesa

Además, por si la jugada no termina de salir según lo previsto, el abogado de la modelo ya ha tomado cartas en el asunto y está muy pendiente del más mínimo detalle del caso para tomar medidas en Francia. Aun queda por conocer el veredicto final de la justicia brasileña, pero Cosme Araújo ya ha activado su plan B y, si el resultado no es el esperado, la justicia francesa entrará en acción en el caso.

