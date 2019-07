Simeone pierde a Morata: el delantero sufre una contractura muscular

Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, sufre una "contractura muscular en la pierna derecha", según determinó una resonancia magnética a la que fue sometido este lunes el futbolista en Orlando, después de las molestias con las que se retiró en el minuto 13 del derbi contra el Real Madrid. Un choque en el que el conjunto rojiblanco pasó por encima a su eterno rival, al que ganó finalmente por un resultado de tres goles a siete.



"Las pruebas han descartado una rotura muscular (...). De esta manera, el delantero rojiblanco continuará realizando trabajo de fisioterapia y entrenamiento individualizado hasta la remisión completa de su sintomatología", informó el parte médico del club rojiblanco.



Morata no se ha entrenado con el equipo ni el domingo ni el lunes por ese motivo y será baja para el tercer y último partido amistoso del Atlético de Madrid en Estados Unidos, el próximo miércoles (madrugada del jueves en España) en el All Star de la Major League Soccer (MLS) en Orlando. Un combinado en el que estarán figuras que no hace tanto sobresalían en Europa como Ibrahimovic, Wayne Rooney o Carlos Vela.

[Más información: El Atlético de Madrid empieza su preparación para el 'All Star' sin Álvaro Morata]