Griezmann se declara en rebeldía: anuncia al Atlético de Madrid que no acudirá a entrenar

La 'amenaza' del Atlético de Madrid a Antoine Griezmann obligándole a presentarse al entrenamiento de este domingo no ha hecho mella en el delantero francés. El diario MARCA ha sacado a la luz que el atacante le ha hecho saber al club que no se presentará a dicha sesión, pues se encuentra muy decepcionado con todo lo que está pasando en los últimos días y lamenta que el acuerdo por su traspaso no se haya cerrado aún.

El citado medio también ha desvelado que fue el propio Atlético de Madrid quien le solicitó a Griezmann que les diesen a conocer sus intenciones de futuro para poder organizar la plantilla de la temporada 2019/2020. El atacante galo siguió estas instrucciones al pie de la letra y, tras el último partido en el Wanda Metropolitano y a falta de una jornada de Liga, Antoine publicó el vídeo anunciando el final de su etapa como rojiblanco.

De hecho, Griezmann mantuvo una reunión con Simeone, Miguel Ángel Gil Marín y Andrea Berta para hacerles saber que no continuaría en el Atlético a partir de la próxima temporada. El entrenador le elogió asegurando que era "historia del Atlético", pero esto no hizo regular al jugador. Su despedida no estaba organizada tal y como ha transcurrido y ello ha llevado al caos que se está viviendo ahora tanto en el propio conjunto rojiblanco como en el Barcelona.

Griezmann con el Atlético. Foto: Twitter (@AntoGriezmann)

Esperando su adiós definitivo

Ahora el jugador espera que su todavía club y el Barça puedan atar todos los cabos para hacer oficial su traspaso lo antes posible. El conjunto culé es el club que ha demostrado mayor interés por hacerse con los servicios del acuerdo francés, y llegaron a negociar el pasado mes de marzo. Esto fue lo que terminó de encender todas las alarmas en el Atleti, haciendo demasiada larga la espera, pero Griezmann mantiene la esperanza de que su etapa como colchonero no tenga un final negro.

