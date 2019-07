El Barça se queda sin dinero para pagar el fichaje de Griezmann

El verano se anticipa rocambolesco en Cataluña. El Barça está dispuesto a revolucionar el mercado con incorporaciones de renombre que devuelvan al club a la senda del éxito. Una tarea que no será fácil para Josep María Bartomeu y toda su junta directiva, ya que muchos de los fichajes que pueden abordar este mercado implican grandes desembolsos.

Este es el caso de jugadores como Griezmann y Neymar. El brasileño aún está muy en el aire si recalará o no en Barcelona, pero los azulgranas tienen muy avanzado el fichaje del atacante francés, que ya comunicó al Atlético de Madrid su intención de no seguir. De hecho, Bartomeu ayer confirmó públicamente que están negociando con los rojiblancos por su fichaje. El traspaso implica el pago de la cláusula de 120 millones (antes 200) que tiene estipulada en su contrato el ex de la Real Sociedad.

El Barça, sin liquidez

Los problemas surgen a raíz de los gastos El Barça tiene que afrontar un mercado de grandes desembolsos y el problema es que no hay liquidez para cerrar las incorporaciones. En el caso de Griezmann, el club azulgrana estaría intentando dividir el pago para que sea más cómodo de gestionar de cara a los próximos años.

Bartomeu, presidente del FC Barcelona EFE

"El Barça está intentando fraccionar el pago de Griezzman por falta de liquidez", desveló Toni Frieros, periodista del diario Sport, en los micrófonos de El Transistor de Onda Cero. Una información que deja al Barcelona en una situación de estabilidad económica comprometida, ya que en el caso de fichar también a Neymar, el club podría verse en serios problemas financieros.

Una de las fórmulas con la que se especula que el Barcelona puede abaratar los nuevos fichajes es haciendo caja con sus futbolistas o incluyéndolos en las operaciones. Algo que no se descarta en la secretaria técnica del conjunto azulgrana, ya que Simeone está interesado en Semedo para el carril diestro.

[Más información: El Atlético de Madrid estalla contra el Barcelona por el 'caso Griezmann']