De Jong: "Pensé en todos los clubes interesados en mí, pero el Barça me convenció"

El nuevo fichaje del Barcelona, el holandés Frenkie de Jong, aseguró en la rueda de prensa de su presentación que, pese a la gran cantidad de clubes que intentaron contratarle, fue fácil para él decidirse por la oferta del Barça.

"Pensé en todos los clubes que estaban interesados en mí. Creo que es un proceso normal: tu agente se pone en contacto y habláis. Piensas en lo mejor para ti, y el Barça me convenció. Tenían un plan muy bueno. Para mí, la decisión fue fácil", explicó el exjugador del Ajax, acompañado por el presidente del club azulgrana, Josep Maria Bartomeu, y el secretario técnico, Eric Abidal.

Pese a la facilidad con la que aseguró haber tomado una decisión, reveló que el viaje que realizaron a Ámsterdam Bartomeu y varios miembros de la junta "fue clave" para convencerle para fichar por el Barcelona.

"No puedo explicar todo lo que me dijo en la reunión, pero dijo que tenían mucha confianza en mí y que creían y confiaban en que podía ser un jugador clave en el futuro y que podía podría hacer cosas importantes", concretó. Eso sí, el holandés aclaró que el dinero no fue un factor diferencial en ese encuentro, ya que él solo habla de fútbol y el aspecto monetario "es trabajo del agente".

Sueño hecho realidad

De Jong destacó que llegar al conjunto azulgrana "siempre fue un sueño" y aseguró que este movimiento "es magnífico", ya que "el Ajax y el Barcelona tienen una conexión especial con Johan Cruyff e intentan jugar de manera similar".

Expectativas en el Barça

Sobre lo que le espera como azulgrana, el centrocampista aseguró que no ha hablado todavía con su entrenador, Ernesto Valverde, aunque dejó claro que hará todo lo posible por entrar en sus planes y por evitar comparaciones. "Es normal cuando llegas a un club como el Barça que haya mucha competencia, porque aquí juegan los mejores del mundo. Simplemente tengo que demostrar en los entrenamientos y en los partidos que merezco estar en el once y será el entrenador el que decida", explicó.

Su demarcación

Cuestionado por qué demarcación prefiere ocupar sobre el verde, De Jong recordó que su mejor posición está en el centro del campo, aunque aseveró que no le importa "si es más atrás o más adelante".

Elogios a Messi

En lo que no dudó la nueva incorporación azulgrana es en alabar al capitán del equipo, Leo Messi. "Obviamente, es el mejor. Tengo muchas ganas de jugar con él, pero también con el resto de compañeros. Todos tienen mucho talento", valoró.

Expectación por los Clásicos

Después de cuajar una gran temporada con el Ajax, Frenkie no se atrevió a garantizar el título de liga o una gran victoria contra el Real Madrid con vistas a la próxima campaña, pero subrayó que al Barcelona "le ha ido muy bien en los últimos Clásicos" y se mostró optimista para mantener la dinámica.

Eliminación del Madrid

"Estuve muy contento de dejar fuera al Real Madrid en la Champions League, porque pasamos a los cuartos de final y fue una sorpresa en toda Europa. El presidente del Barcelona me llamó después del partido y fue muy amable", dijo con una sonrisa.

Bartomeu y Abidal, agradecidos

Por su parte, el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, agradeció al jugador su "voluntad" de recalar en el conjunto azulgrana y declaró que con este fichaje "empieza una nueva era". El secretario técnico del Barcelona, Eric Abidal, destacó la "impresionante capacidad física" del jugador, su "precisión en los pases y la capacidad de adaptarse y dar velocidad al juego".

Abidal también tuvo un recuerdo para Jordi Mestre, hasta este miércoles, cuando presentó su dimisión, vicepresidente deportivo de la entidad. "Mestre es una gran persona, un chico muy transparente, y que nos ayudó mucho en este fichaje. Lástima que hoy no esté aquí porque lleva muchos años en el club, pero hoy merecía un pensamiento", opinó.

