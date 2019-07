Brahim quiere poner las cosas difíciles a Zidane en el Real Madrid

Brahim Díaz llegó al Real Madrid durante el pasado mercado de invierno. Fue la única incorporación del conjunto blanco para afrontar el tramo final de la temporada y pese a que sus inicios no fueron sencillos, acabó ganándose la total confianza de Zinedine Zidane. El joven jugador aterrizó en el Santiago Bernabéu luego de protagonizar una aventura en el Manchester City.

Pep Guardiola no quería deshacerse de él e intentó conseguir que accediese a renovar su contrato con los citizens, pero Brahim vio la oportunidad de su vida el poder pasar a formar parte de la historia del Real Madrid. Una apuesta arriesgada, ya que algunos de los mejores atacantes del mundo forman parte de la plantilla merengue. Pero ni sabiendo eso declinó la oferta.

En sus primeros meses como jugador blanco no tuvo muchas oportunidades a las órdenes de Santiago Hernán Solari, pero eso cambió con el cambio en el banquillo del técnico rosarino por Zidane. El técnico galo desde el primer momento depositó su confianza en el atacante y eso se vio traducido en minutos con 305 en los últimos seis partidos, además de cuatro titularidades en los últimos cinco encuentros.

Brahim celebra su gol contra la Real Sociedad EFE

Con Zinedine Zidane en el banquillo logró marcar un gol y repartir dos asistencias a sus compañeros, números que tiene muy fácil superar a lo largo de la 2019/2020. Para conseguirlo se ha puesto manos a la obra antes de lo que lo haga el grueso de la plantilla. Los futbolistas blancos están citados el próximo lunes 8 de julio para comenzar la pretemporada, pero Brahim ya se ha personado en Valdebebas.

Volver antes para hacerse sitio

Tanto el jugador malagueño como Álvaro Odriozola han publicado en sus cuentas personales de Instagram varias stories en las que se puede ver a ambos comenzando a trabajar en la Ciudad Real Madrid. Los dos jóvenes futbolistas están ya dispuestos a ganarse un sitio a base de trabajo y sacrificio. Por delante saben que tienen 'rivales' y de altura por un puesto, por lo que desde el minuto uno quieren estar listos para presentar batalla.

Brahim, en un partido del Real Madrid. Foto: Instagram (@brahim)

Los fichajes dejan a Brahim Díaz con todavía una mayor competencia para conseguir minutos importantes, pero el joven extremo cuenta con un as en la manga: sabe que a Zidane le gusta mucho. Pese a que a priori no cuenta con una plaza en el once inicial del Real Madrid, el jugador de 19 años -cumple 20 el próximo 3 de agosto- pretende ir haciéndose un sitio para poner así las cosas más complicadas al técnico galo a la hora de elegir a los titulares.

La International Champions Cup será la primera piedra de toque. El Real Madrid se concentrará en Canadá, para después poner rumbo a Estados Unidos, donde se enfrentará con Arsenal, Bayern Múnich y Atlético de Madrid. Será en el torneo conocido como la 'Champions del verano' en la que Brahim tendrá la opción de demostrar que puede ser un jugador importante en el objetivo del conjunto merengue de recuperar el trono en España y en Europa.

