Puyol pide paciencia con Xavi: "Será entrenador del Barça, pero primero debe prepararse"

El excapitán barcelonista Carles Puyol cree que su antiguo compañero Xavi Hernández llegará eventualmente al Camp Nou como entrenador pero como un "consejo de amigo", le recomienda tomárselo con paciencia y que vaya "poco a poco" en esta nueva faceta de su carrera.

"Con Xavi hay que tener paciencia. La gente lo quiere ver ya de entrenador del Barcelona y estoy seguro de que un día lo va a ser", aseguró este jueves Puyol en una entrevista con EFE en Quito.

El excampeón mundialista de la selección española cree que primero Xavi debe "formarse". "Hay que prepararse, porque tan rápido te suben como te caes si no salen los resultados". Y, aunque dice que a él personalmente, como culé, también le gustaría verlo como entrenador, le recomienda "como amigo" que vaya "poco a poco" y que ya ocurrirá "en el momento que toque".

Xavi, en un partido junto al Al Sadd. Foto: Twitter (@AlsaddSC)

Puyol se encuentra en Ecuador desde la semana pasada para presentar el programa internacional de bienestar y calidad de vida Vitality, que ha aterrizado en este país de la mano de dos aseguradoras locales y que propugna un estilo de vida saludable.

En una rueda de prensa multitudinaria que dejaba patente la afición con la que cuenta en este país, los responsables de la campaña dijeron haber reclutado a Puyol como ejemplo personal de los mensajes que tratan de transmitir para que la ciudadanía siga normas sanas en su conducta diaria.

Ejemplo a seguir

"Siempre me he cuidado y (he estado) sano, aparte de la rodilla que es la que me obligó a retirarme y -que ahora está perfecta, por cierto- siempre me he cuidado y tenido mucha salud porque le he dado mucha importancia a los pequeños detalles desde el inicio de mi carrera, y una vez retirado sigo con los buenos hábitos", destacó.

Consultado por la "salud" de su exequipo, eliminado de la Champions en semifinales y que perdió la final de la Copa del Rey, reconoció que "han sido semanas muy duras", pero matiza que en el fútbol "no siempre se puede ganar".

Los fracasos del Barça

"Había muchas esperanzas, pero la salud del Barcelona está bien. Ganando ocho ligas de las últimas once hay que darle valor a eso", si bien reconoce que "a todos nos hubiese gustado otro final (de temporada), pero no siempre puede ser".

Este leridano, de 41 años, atribuye la derrota en la final de la Copa del Rey, frente al Valencia, a lo ocurrido antes en Anfield en la Champions. "Aunque la gente no se lo crea, no somos máquinas y el fútbol también son estados de ánimo". En ese sentido, dice que la derrota por 4-0 frente al Liverpool "dejó muy tocado al barcelonista pero también al vestuario".

Retirado del fútbol desde 2014, Puyol elude en todo momento atribuir responsabilidades personales sobre ese inesperado final de temporada, y se declara "partidario de que en un equipo ganan todos y pierden todos".

Filosofía intocable

Preguntado por el desempeño del técnico Ernesto Valverde, y de si ha impuesto un estilo que quizás no sea del todo "culé", el que fuera uno de los defensas azulgrana más respetados, destacó que "el Barça está por encima de las personas, entrenadores y jugadores" y tiene una "filosofía que no va a cambiar".

"Igual estamos hablando de que no tiene los jugadores de antes. Son muy buenos, pero se han ido Xavi, Andrés (Iniesta), que son jugadores que han marcado una época tanto en el Barcelona como en la selección, a nivel mundial, y que eran perfectos para el estilo del Barcelona para tener el balón", abunda.

Sin reemplazo para Messi

Y vaticina que encontrarles reemplazo no va a ser nada fácil, "igual que el día que no esté Leo (Messi), para mí el mejor jugador de la historia. Encontrar otro va a ser imposible... Pero creo que el Barcelona sigue con esta filosofía, aunque con otros jugadores".

Puyol también tuvo palabras de halago para quien fuera uno de sus históricos rivales, el exmadridista Ronaldo, a quien describió como "un grandísimo jugador". "Se va un grandísimo jugador a otra liga y cuando se van estos jugadores pues siempre te resientes un poco", respondió al ser consultado sobre si La Liga no había perdido algo de color tras la marcha a la Juventus del portugués y la ausencia de la clásica rivalidad con Messi.

Ver al Barça a su manera

De su vida después del fútbol -Puyol dice que casi no va al Camp Nou y que ve los partidos sobre todo por televisión-, lo que no significa que se haya apartado del Barcelona, sino que vive "otra etapa", porque "cuando dejas de jugar no es fácil encontrar hacia donde te quieres dirigir".

"Xavi lo tiene clarísimo, quiere ser entrenador. A mí siempre me ha gustado más la dirección deportiva. Pero todavía no es el momento y no sé si en un futuro estaré en el Barcelona pero, si entrase, donde me gustaría es en la dirección deportiva", concluye sobre un área por la que pasó brevemente entre 2014 y hasta 2015.

[Más información: Xavi, nuevo entrenador del Al Sadd]