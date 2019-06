Luis Suárez: "Después de la eliminación de Champions, quise desaparecer del mundo"

Luis Suárez se encuentra concentrado en Brasil donde jugará con Uruguay la Copa América. Su selección debutará el próximo lunes ante Ecuador, un choque donde a priori la selección uruguaya es favorita para ganar el partido.

El jugador del Barcelona, que se perdió el final de temporada por una lesión teniendo que pasar por el quirófano, llega como el líder del equipo, pero con la duda de si la lesión que tuvo hace unos meses le respetará. Uruguay, la selección más laureada de la Copa América, espera volver a ganar el trofeo, algo que no consigue desde 2011.

En una entrevista para Fox, Luis Suárez repasó el final de temporada junto al Barcelona y habló sobre Messi: "Después de la eliminación de Champions ante el Liverpool, quería desaparecer del mundo".

Messi no hace las alineaciones

"Yo veo que hasta el día de hoy dicen que Messi no quiere a tal o a cual y él no dice ni 'ay'. Ni de un técnico, ni de un jugador, ni de nada. En la selección creo que es igual, preguntaban cosas y él decía 'no a mí no me preguntes nada, toma vos la decisión".

Críticas a Messi

"Hablamos muchas de esas cosas y obvio que a él le duele como ser humano. El futbolista tiene que estar acostumbrado a la crítica de la cancha, pero no a críticas externas".

