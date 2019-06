Oblak duda de su continuidad en el Atlético: el Manchester United, primera opción

El final feliz entre Jan Oblak y el Atlético de Madrid está más lejos de producirse. Aunque todo parecía apuntar que el guardameta continuaría en el club rojiblanco, la situación puede dar un vuelco. El futbolista esloveno quiere que el equipo colchonero comparta su ambición de cara a la próxima temporada y podría ser este el motivo por el que buscaría su salida.

Según ESPN, Oblak se marcharía de su actual club tras las promesas incumplidas sobre su futuro. El portero ya expresó su preocupación del equipo tras la 'espantada' de un extenso número de jugadores, entre los que se encuentran Antoine Griezmann, Lucas Hernández, Diego Godín, Filipe Luis y Juanfran.

Adrmás, es muy probable que Rodri se una a esta larga lista. Por tanto, la razón de su marcha sería únicamente deportiva y no económica. El Atlético tiene la intención de exponerle todas las conversaciones que mantienen para las altas y no dudan de que, finalmente, no haya problema para asegurar su continuidad.

Jan Oblak (Atlético de Madrid) E. E.

Por su parte, el guardameta barajaría las dos opción más destacadas que tiene encima de la mesa, París Saint-Germain y Manchester United. Según el diario citado, el conjunto inglés está por encima del club francés, a pesar de no tener plaza en la Champions League. En el caso de que De Gea se vaya del equipo de Solskaer, Oblak sería el portero que tendrían en mente y estarían dispuesto a pagar los 120 millones de euros de cláusula.

