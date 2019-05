El presidente de la Roma vuelve a cargar contra la gestión de Monchi

La decisión de Monchi de poner rumbo a la Serie A, tras sus grandes operaciones económicas y deportivas en el Sevilla, tal vez no fue la más indicada. El director deportivo gaditano se marchó a la Roma y su labor, en las casi dos temporadas que ejerció este cargo, ha sido duramente criticada.

El presidente de la conjunto italiano, James Pallotta, ha compartido una carta dirigida a la afición en la que analiza la situación de la Roma y carga contra Monchi. "No debería haberle dejado tener total autonomía", señaló.

Además, indicó que "el gran problema en el último año no han sido las ventas, sino las compras". "Monchi me pidió el 100% de confianza. Vuelvo a pensar en el mercado que hicimos la temporada pasada y creo que no tuve que dejarle tener total autonomía. El equipo no se adaptaba al juego que Di Francesco pedía, no eran los hombres correctos para su sistema", manifestó.

Monchi, director deportivo de la Roma. Foto: asroma.com

No obstante, Pallotta también hace autocrítica: "Mi error ha sido éste: en diciembre estaba convencido que tenía que cambiar todo: plan deportivo, preparación atlética, ... pero no lo hice. Tenía que haberlo hecho, pero tuve un momento de indecisión y quizá eso nos ha costado no jugar la Champions la próxima temporada".

Esta temporada, la Roma ha finalizado en el sexto puesto y deberá disputar unas fases previas para la Europa League. Sin embargo, lo más doloroso para el equipo italiano fue la eliminación en octavos de final de la Champions League a manos del Oporto.

