Jordi Alba: "Es un momento muy jodido para mí y para todos"

La temporada no ha podido acabar de peor manera para el Barcelona. La eliminación en Anfield solo fue el comienzo de una pesadilla que tenía preparado un desenlace aterrador. La derrota en la final de la Copa del Rey fue la gota que colmó el vaso de la afición blaugrana, que olvidó la obtención de La Liga tras uno de los bajones más recordados de los últimos años.

Uno de los jugadores más señalado es Jordi Alba. El lateral zurdo está en boca de todos tras sus últimos errores en momentos y partidos claves. Lejos de ahuyentar a la polémica se ha enfrentado a ella. En la presentación de su Campus de verano en la Feixa Llarga, ha admitido que es un momento "muy jodido para mí y para todos. Como otras veces en mi carrera, nadie me ha regalado nada. Ahora toca recuperarme física y mentalmente".

"Me hubiera gustado acabar de otra manera, ganando títulos", expresó con cierta pena el jugador culé, que no ha estado a la altura en los partidos más importantes del año. "Nos estamos acostumbrando mal, porque la historia dice que no es fácil ganar. Deberíamos saborear La Liga de otra manera, porque cuesta muchísimo. Ahora parece que ganar solo La Liga es una temporada perdida. La ilusión era ganar los tres títulos, pero no ha podido ser", aseguró el '18', que se siente muy orgulloso por la consecución del título nacional.

Jordi Alba ante el gol de Wijnaldum durante el Liverpool - Barcelona de la Champions League Reuters

Poca autocrítica tras el final de temporada

Pese a que un error suyo costó el 2-0 en Liverpool y no estuvo bien ante el Valencia, no piensa que su temporada haya estado mal: "A nivel personal ha sido la mejor temporada de mi carrera, exceptuando estos dos partidos. Intento darlo todo sobre el campo, pero en algunas acciones no he salido vencedor y es algo humano. No puedo ganar todos los duelos ni estar siempre perfecto. Todos los humanos cometemos errores y no me avergüenzo de ello".

