En Ducati ven a Marc Márquez como "un piloto que está cambiando la historia de MotoGP"

Marc Márquez está haciendo historia en MotoGP. El piloto catalán ha conseguido conquistar todos los mundiales que ha disputado, a excepción de 2015. El joven de 26 años ha supuesto toda una revolución y ha reducido mucho las opciones del resto de proclamarse campeones.

Se trata del favorito para cada carrera y en este no iba a ser menos. Márquez ha logrado el liderato en tres de las cinco pruebas que se han disputado hasta ahora. No obstante, Ducati también desea aspirar al título pero no lo tendrá nada fácil y son conscientes de que necesitan ganar carreras lo antes posible "sobre todo contra un Márquez que lo está haciendo repetidamente".

Paolo Ciabatti, director deportivo, ha analizado las opciones de su equipo frente a Marc en 'GPone.com' y ha reconocido que tienen que dar "algo más", porque "hay que hacer algo con Marc y la Honda, han desarrollado una moto con sus características". El italiano opinó que Márquez les ha dado tanto a los japoneses que "sin él Honda no habría ganado nada".

Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati. Foto: GPone.com

"Desde 2013 en adelante nunca ha habido un compañero de marca a sus espaldas en el campeonato, sino Ducati o Yamaha", agregó. Por último, manifestó que en Ducati ven al español como "un piloto que está cambiando la historia de MotoGP" y también como el hombre a batir por "los cinco títulos que tiene".

