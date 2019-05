Milner saca a la luz los insultos de Messi: "Me llamó burro"

"Burro, me llamaba burro", esta es la confesión que hizo James Milner sobre Leo Messi durante una entrevista a Daily Mail. El centrocampista del Liverpool habló sobre la vuelta de las semifinales de la Champions League, en la que ganaron por 4 - 0 y eliminaron al FC Barcelona.

Según el exjugador del Manchester City, tuvo varios intercambios de palabras con el '10' del Barça. Todo empezó cuando tras una falta de Robertson sobre el argentino, que posteriormente fue arrollado por Milner: "Le pregunté si estaba bien, pero estaba furioso".

"Me empezó a decir muchas cosas en español cuando íbamos a los vestuarios. Me iba llamando 'burro', que es un animal, pero también se utiliza en español para referirse a alguien que da muchas patadas. No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento", comenzó el relato el centrocampista red.

Milner recuerda una frase en concreto de Messi

También reconoció que el cinco veces ganador del Balón de Oro le recordó un túnel que le hizo en un encuentro pasado entre los culés y el Manchester City, donde todavía militaba el internacional inglés: "Me dijo: ‘Esta falta es por la tontería que te hice".

Pese a todo, Milner quiso reconocer la grandeza de la estrella del Barça: "Ya me ha humillado y el vídeo se ha visto un millón de veces, pero no fui el primero y no seré el último. Ante jugadores así, debes hacerles saber que estás aquí y no dejar que hagan todo a su manera. Tienes que intentar interrumpirlos, sin lesionarlos, por supuesto".

