Monchi sobre el incidente con Del Nido: "Dos no discuten si uno no quiere"

Tras el incidente ocurrido ayer entre Monchi y Del Nido en la Feria de Sevilla, el actual director deportivo hispalense ha acudido este martes a las casetas de diferentes emisoras radiofónicas para ser entrevista junto a su presidente, José Castro.

El actual director deportivo hispalense quiso quitar importancia al encontronazo con el exmandatario sevillista en Onda Cero: "Dos no discuten si uno no quiere. No creo que haya que buscar culpables. A José María lo valoraré como una persona que me ha ayudado mucho en mi proyección como director deportivo, una persona a la que tengo aprecio. A veces discutimos con los hermanos, a veces con los amigos más íntimos y eso fue. Una discusión olvidada y hay que pasar página”.

Otro tema sobre el que fue cuestionado tenía que ver con la continuidad de Sarabia en el conjunto hispalense:"La renovación de Sarabia no es una cuestión de 'tu pides 3 y yo te doy 2'. Hay que ver si se quiere quedar. Porque si dice que se quiere ir, por ejemplo, a la MLS pues ahí no llegamos. Yo soy optimista con su continuidad".

Monchi aprovechó también para disipar los rumores acerca de la posibilidad de que el técnico de la Roma, Eusebio Di Francesco, se haga cargo del Sevilla la próxima temporada: "Los tiros no van por ahí".

[Más información: Del Nido y Monchi protagonizan una trifulca en la Feria de Abril de Sevilla]