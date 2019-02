Benitez desvela que dejó el judo para ir al Real Madrid

Rafa Benítez está pasando por un momento complicado en su equipo, el Newcastle no termina de levantar cabeza y está coqueteando con el descenso. El equipo esta en la decimosexta posición empatado a 25 puntos con el Cardiff y a uno del Southampton, que marca los puestos de descenso con 24.

Este fin de semana vuelve la Premier, y 'las urracas' se enfrentan el sábado al Huddersfield, en un duelo clave para sus intereses. Antes de este partido el técnico español ha concedido una entrevista a Daily Mail en la que mostró su lado más personal.

De primeras sorprendió, asegurando que cuando era pequeño practicaba judo: "Puedo pelear si tengo que pelear ... estoy listo. Cuando era niño me encantaba Bruce Lee. Hice judo desde los seis a los 13 años. Obtuve un cinturón marrón, pero tuve que dejarlo para unirme a la cantera del Real Madrid. Tres años después, mi hermano hizo el examen de cinturón negro, así que yo también. Tenías que ganar tres de cinco combates. Pero me eliminaron, porque ya no tenía el poder en mis brazos".

Rafa Benitez. Foto: rafabenitez.com

El madrileño mostró también su lado más competitivo, incluso ante su mujer: "Ella estaba jugando al solitario y yo quería ganarla. Lo estaba haciendo muy bien y me mostró su puntuación. Le pregunté, "¿Cuál es la puntuación?" ¡Pasé un mes en ese juego! Pero créeme, batí el récord. No es fácil, pero lo conseguí".

Las redes sociales y las tácticas, cosa de sus hijas

A pesar de esta competitividad hay un aspecto en el que no puede luchar, y que tiene que dejar que sus hijas le aconsejen, las redes sociales: "Aquí hay un mensaje de mi hija, que me habla de Instagram y dice: "Escucha, no tienes ni idea. Pon esto y obtendrás más seguidores. James Bay es un cantante famoso, pero también un gran fanático de Newcastle y dice cosas buenas sobre ti, síguelo".

Además asegura que la forma de tratar a sus hijas le ayuda a la hora de tratar a sus jugadores: "Por la forma en que hablas con tu hija, sabes cómo está pensando, es muy útil. Los jugadores son como adolescentes, muchos de ellos. Tienes que pensar: "¿Qué les diría a mis hijas en esta situación?" Realmente funciona. ¡Así que puede ser similar, gestionar hijas y futbolistas!".

Por último reconoció que no solo recibe consejos de redes sociales por parte de sus hijas, también le ayudan en las tácticas para los partidos: "La pequeña me da consejos sobre tácticas. En Asterix y Obelix, los soldados romanos usan la formación de tortuga, con escudos que cubren el frente, los costados y la parte superior. Ella me dice que deberíamos hacer lo mismo, con el balón en el medio, avanzar y luego atacar".

