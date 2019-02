Warnock, sobre Emiliano Sala: "Hay cosas que no se deberían haber hecho"

El trágico fallecimiento de Emiliano Sala sigue trayendo cola. El delantero argentino fichó en el pasado mercado invernal por el Cardiff City tras una magnífica etapa en el Nantes. Sin embargo, la avioneta en la que viajaba rumbo a Gales desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha, para ser encontrada días después en el fondo oceánico.

Sin embargo, muchas dudas han quedado en torno a esta situación. Una de ellas es sobre qué pasará con los 17 millones de euros que el conjunto de la Premier League debía pagar al equipo francés por el traspaso del futbolista. Neil Warnock, entrenador del club británico, habló acerca de esta cuestión en la rueda de prensa previa al partido ante el Watford.

"El Cardiff solicitó una extensión y creo que el Nantes la ha aceptado", comenzó explicando el veterano técnico inglés, para después afirmar que "se hicieron ciertas cosas que, bajo mi punto de vista, no se deberían de haber hecho. Agitó a todos pero tengo plena confianza de que llegarán a una conclusión en un futuro cercano. No quiero entrar en detalles pero creo que hay cosas que no se deberían de haber hecho entre los dos clubs".

Los jugadores del Cardiff City calentando con camisetas en apoyo a Emiliano Sala IAN WALTON Thomson Reuters

Sea como fuere, la tragedia sacudió a todo el mundo del fútbol. La plantilla del Cardiff quedó profundamente afectada, aunque, tal y como contó Warnock, "el fútbol es fútbol, los muchachos han sido muy buenos. Hemos tenido tres partidos desde la terrible tragedia y hemos respondido en todos ellos".

El Cardiff City perdió ante el Arsenal por 2-1 el 29 de enero, ocho días después de la desaparición de Sala. El 2 de febrero vencieron por 2-0 al Bournemouth, y el día 9 de ese mismo mes, pocas horas después de confirmarse el fallecimiento del que era el fichaje más caro de su historia tras encontrar, rescatar e identificar el cuerpo, volvieron a ganar, esta vez por 1-2, al Southampton.

