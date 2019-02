Griezmann: "Me veo como una pieza clave del proyecto del Atlético"

Segunda semana de la ida de los octavos de final de la Champions League. El Atlético de Madrid recibe a la Juventus de Allegri y Cristiano Ronaldo. Por este motivo, la UEFA ha publicado una entrevista realizada a Antoine Griezmann, quien ha hablado del estilo del conjunto rojiblanco, así como del camino a la final del Wanda Metropolitano.

Antes de jugar en el equipo de la capital, Griezmann militó en las filas de la Real Sociedad. Sus buenas actuaciones le llevaron a ser colocado en las agendas de varios de los equipos más importantes de España, pero fue el Atlético de Madrid el que se hizo con sus servicios. El delantero francés ha comentado, en primer término, el cambio que supuso para su fútbol pasar de la Real al Atleti.

"Aquí el fútbol era diferente al que yo estaba acostumbrado en la Real Sociedad. Más trabajado defensivamente, con más trabajo defensivo a nivel táctico. Tuve que aprender, que mirar a mis compañeros y escuchar. En unos meses llegue al XI titular, que era lo que yo buscaba. Es un estilo de juego que me gusta y que intentó enseñar a los jugadores nuevos. Es lo que nos hace ganar y no lo cambiaremos por nada", ha confesado.

Los comienzos no fueron sencillos, pero ha asegurado que, finalmente, "te acaba gustando" el estilo de Simeone: "Al principio es difícil porque no estás acostumbrado, prefieres quedarte arriba y esperar el balón. Pero aquí no se puede. Hay que trabajar todos, ayudar a los compañeros defensivamente, recuperar balones y luego darle salida. Al final te acaba gustando, te gusta recuperar balones, tirarte al suelo o ganar los balones divididos. Es lo que te da confianza cuando tienes el balón".

Antoine Griezmann y Simeone celebran un gol del Atlético de Madrid Reuters

Pieza clave en el Atleti

A lo largo de la pasada temporada se habló mucho del posible fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona. Sin embargo, acabó aceptando la oferta de renovación rojiblanca. "Me veo como una pieza clave del proyecto en este momento y eso me ayudó a decidirme. Eso, y por supuesto, la confianza del entrenador, del club, de los compañeros… Sé que soy alguien importante y lo voy a dar todo para ayudar a este club a llegar lo más lejos posible", ha asegurado.

Camino a la final en el Wanda

Los jugadores del Atlético de Madrid ya saben lo que es ganar un título continental después de ganar la Europa League la temporada pasada, algo que puede ser importante ahora: "Bueno, tenemos jugadores que han jugado finales de la Champions League, de la Europa League y del Mundial. Estamos ganando confianza en partidos importantes y creo que esos momentos es cuando realmente subimos el nivel y eso nos ayuda a jugar mejor. Tenemos gente nueva en el equipo, pero creo que la base fundamental se mantiene igual y eso nos ayudará a llegar lejos".

Los colchoneros sueñan con una final en su casa: "Queremos llegar lo más lejos posible y lo primero son los octavos. Serán dos partidos muy trabajados tácticamente con jugadores de un nivel muy alto".

"Creo que es una motivación extra para nosotros y para la afición. Cada partido en el Metropolitano de Champions tiene un ambiente increíble y eso es lo que necesitamos y queremos los jugadores. Sería una fiesta para todos los atléticos. El camino hasta allí será difícil, pero daremos lo máximo, lo daremos todo y ya veremos", ha asegurado ante los medios del máximo estamento del fútbol europeo.

[Más información: La petición de Griezmann al Atlético: "Ojalá haya un equipo de basket"]