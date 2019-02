Bartomeu: "Ernesto Valverde seguirá aunque no gane nada"

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, ha visitado el programa 'Sin Concesiones' de la emisora RKB, y habló sobre el presente y el futuro del equipo culé.

¿Preocupación por la situación del FC Barcelona?

En absoluto. La temporada es larga y es normal que el equipo tenga momentos de buen juego y otros de peores resultados. Llevamos muchos empates seguidos.

El triplete

El triplete es la ambición, el objetivo siempre cuando empieza la temporada. Todo el mundo habla de la Champions pero todos estamos interesados en conseguir todos los títulos.

¿La Champions es una prioridad?

Y de la Liga y de la Copa. No se prioriza la Champions y lo hemos visto en la Copa. Valverde sacó un equipo para remontar. Los jugadores tienen la ambición de llegar a todos los títulos y como mínimo llegar a la final. Este año La Liga está siendo diferente pero es el objetivo.

El futuro de Ernesto Valverde

Sí, y ya lo sabe. Él tiene contrato pero hay un momento que podría dejar de entrenar al Barça. Estoy contento de cómo está haciendo las cosas. Ernesto Valverde seguirá en el Barça el año que viene. Está con fuerza para seguir un tercer año y lo veo más colocado, más tranquilo en su trabajo.

Si no gana nada, seguirá Ernesto Valverde. Y ahora que llegan jugadores jóvenes como Arthur, Lenglet, Dembélé, De Jong o Todibo, me gustaría que él siga con ellos. Para esos jugadores jóvenes que han llegado, creo que Valverde es una garantía.

La renovación de Jordi Alba

Soy muy optimista porque Alba nos ha dicho que quiere seguir. Le hemos ofrecido un contrato de cinco años. Hay una negociación y tenemos una obligación con los líderes salariales. Es el mejor lateral izquierdo del mundo pero seguiremos hablando. No vamos corriendo pero vamos andando, soy optimista.

El futuro de Messi

Messi hará otra renovación seguro porque se cuida mucho, tiene claro su rol dentro del equipo y le quedan muchos años de fútbol. No será inminente.

La figura de Neymar

A mí ni el padre ni el hijo. Yo he hablado con él porque me lo he encontrado pero nunca ni el padre ni el hijo me han dicho que quieren volver al Barça. Tiene contrato con el PSG. Tiene talla mundial y es muy difícil que el club que lo tenga quiera venderlo. Nuestra desventaja es que teníamos una cláusula.

Rosell y su vida en la cárcel

Está en prisión preventiva. Es injustificado. No tiene sentido. Es extraño. Igual haber sido presidente del Barça le ha perjudicado. Me gustaría pensar que no es un tema político pero todo lo que veo, escucho y me explican, me hace pensar que es así. Podría estar en su casa preparando su defensa y está en la cárcel.

