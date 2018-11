Croacia deja a España con pie y medio fuera de la Final Four en el descuento

Croacia y España se veían las caras en el Estadio de Maksimir en la jornada 5 de la UEFA Nations League. Los de Luis Enrique llegaban líderes a la cita en Zagreb, dependiendo de ellos mismos, ya que si conseguían la victoria conseguirían el billete para la Final Four de la competición. El encuentro acabó con triunfo para los balcánicos en el descuento. [Narración y estadísticas: Croacia 3-2 España]

Primeros minutos intensos en el que ninguno de los dos combinados nacionales conseguía hacerse con el dominio del juego. Fue Croacia la primera que probó suerte ante la portería de David de Gea. Perisic se internó por la banda izquierda y consiguió armar el disparo para estrellar el esférico en el palo, previo ligero toque del portero español. El croata seguía haciendo daño por su banda y a punto estuvo de liarla con un centro-chut que estuvo a punto de alcanzar Kramaric.

España no acabó de encontrar su fútbol en los primeros 45 minutos. Los de Luis Enrique fueron de menos a más, pero sin llegar a poner en serios aprietos a Kalinic. Saúl Ñíguez e Isco probaron suerte desde lejos y fue el tiro del futbolista del Real Madrid el que provocó que el guardameta croata se luciese ante su público. Pero el partido se fue al descanso con las tablas iniciales en el marcador.

La segunda parte comenzó como la primera. También golpearon los de Dalic, pero esta vez sí consiguieron el premio del gol. Kramaric no perdonó ante De Gea. Apoteosis en las gradas del Maksimir, pero la alegría no duró mucho en el bando croata. España se vino arriba y uno de los mejores de la Selección firmó el tanto del empate. Dani Ceballos marcó su primer gol con el combinado nacional, precisamente el jugador que tras la diana de los balcánicos pidió a sus compañeros que se viniesen arriba.

Ceballos celebra con Isco el empate ante Croacia. REUTERS

Luis Enrique mueve ficha

El gol del madridista desencadenó que España comenzase a dominar en todas las zonas del campo. Con este chut de confianza, Luis Enrique decidió mover ficha. El primer cambio fue la entrada de Asensio por Rodrigo. Los madridistas se hicieron entonces con el protagonismo del choque y a punto estuvo la Selección de hacer el segundo, pero Aspas se encontró con el poste. Con el combinado español venido arriba, fue un pase perfecto de Modric el que volvió a dar un giro al encuentro.

Desde la banda izquierda, Luka Modric puso un centro en perfecto que Jedvaj, sin marca, aprovechó en el área pequeña. Tuvo oportunidad Croacia para poner tierra de por medio en el marcador, pero De Gea se erigió como en las grandes noches para desviar lo justo el disparo de Rebic.

España no se da por vencida

España no había dicho su última palabra en el partido y lo demostró volviendo a buscar sin descanso la portería defendida por Kalinic. La polémica del duelo se produjo en el área croata. Vrsaljko intentó tapar su puerta y acabó tocando el balón con la mano. Penalti a favor de los españoles y gol de Sergio Ramos. El capitán no perdonó desde los once metros, aunque esta vez no ejecutó el lanzamiento a lo Panenka, como suele ser habitual en él.

La Selección continuó buscando el tercer gol hasta el suspiro final del encuentro. Las pulsaciones subieron y hubo tangana entre Busquets y Perisic en los minutos finales, pero fue en el descuento cuando se acabó decidiendo el partido. Otra vez Jedvaj batía a David de Gea. En el famoso minuto 93 y sin tiempo para que España pudiese hacer la machada. Todo por decidir el domingo, en el Inglaterra - Croacia en Wembley.

CROACIA 3-2 ESPAÑA

Croacia: Kalinic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj, Rakitic (Vlasic, 67’), Brozovic, Rebic (Brekalo, 73’), Modric, Perisic y Kramaric (Pjaca, 89’).

España: De Gea, Sergi Roberto, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba, Saúl (Suso, 74’), Sergio Busquets, Dani Ceballos, Rodrigo (Asensio, 61’), Isco e Iago Aspas (Morata, 64’).

Goles: 1-0, 54’ Kramaric; 1-1, 56’ Dani Ceballos; 2-1, 69’ Jedvaj; 2-2, 78’ Sergio Ramos; 3-2, 93’ Jedvaj.

Árbitro: Aleksey Kulbakov. Amonestó a Rebic (70’); Sergio Busquets (87’); Perisic (87’); Dani Ceballos (90’).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Nations League en el Estadio Maksimir.