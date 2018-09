Lenglet, sancionado con un partido por su expulsión ante el Girona

El jugador francés no estará en Butarque para enfrentarse al Leganés. El Comité de Competición se reunió este martes y ha decidido sancionar a Lenglet con un partido tras su expulsión ante el Girona.

Transcurría el minuto 33 de juego cuando una acción del francés con Pere Pons acabó en falta a favor del Barcelona. El jugador del Girona cayó al suelo tras una acción con Lenglet y Gil Manzano pitó falta en contra de los de Eusebio. Cuando el partido estaba a punto de reanudarse, el árbitro del partido decidió ver de nuevo la jugada a través del VAR. Fue ahí cuando decidió expulsar a Lenglet tras observar que había agresión debido a un codazo al jugador del Girona.

El Barcelona decidió presentar alegaciones por la acción, pero han sido desestimadas por el Comité. La entidad azulgrana manifestó que el gesto de Lenglet fue involuntario y que fue debido a una reacción natural. Competición, no obstante, considera que sí hay intención.

Busquets contra el VAR y Piqué contra el árbitro

Al acabar el partido, el mediocentro del Barcelona no se mostró muy satisfecho con el videoarbitraje tras ver como le había expulsado a su compañero y no dudo en criticarlo. "No hay agresión de Lenglet, es una acción natural, incluso el jugador del Girona se disculpa, estaría bien que el VAR se usara de una manera correcta y fuera el mismo criterio para todos los equipos", dijo Busquets.

Por su parte, Piqué aprovechó, antes de saltar al césped para disputar la segunda parte, que Gil Manzano pasó a su lado y le exigió explicaciones de por qué había expulsado a Lenglet.

El central consideró que la roja fue muy injusta injusta. "¿Tú de verdad crees que hay intención? ¿Que le hacen la falta y él...?", le dijo el defensa al árbitro a lo que Gil Manzano respondió: "Escúchame, saca el codo al final y él lo sabe. No es que esté el codo así, sino que él saca...".