El hijo de Totti, ejemplo de valores: renuncia al gol y se preocupa por el rival

📹DEPORTIVIDAD ante todo: Cristian Totti de @ASRomaEspanol choca contra un rival en una acción del partido y, mientras sus compañeros beben agua, el va corriendo a comprobar que el otro jugador está bien ¡Enhorabuena!Great example of sportsmanship from @OfficialASRoma Totti 🔝 pic.twitter.com/MCsyM7MBwj