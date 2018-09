Balotelli se ríe de los que le llaman gordo

"¿Me multaron por sobrepeso? ¡Mira que físico tengo! Ya me hace reír escuchar sobre sobrepeso. ¡Ahora idos a la mierda con vuestra basura inventada! ¿Incluso una multa ahora? Cualquiera que haya escrito eso simplemente está perdiendo el trabajo", ha dicho Mario Balotelli en Instagram Stories. "¡Tomé este selfie! Así que dudas resueltas..." ha añadido el delantero.

Pese a las palabras de Balotelli, ha sido el presidente de Niza, Jean-Pierre Rivére, el que ha hablado de su peso: "Mario se puso fuera de forma él solo". El italiano, que no jugó los tres primeros encuentros dela Ligue 1 por suspensión, acudió con la selección de Italia y Roberto Mancini le alineó contra Polonia. En ese momento pesaba 99,7 kilos. Lejos de su peso ideal, 88, con el Niza ha alcanzado los 103.

Aún así, Jean-Pierre Rivére se muestra optimista respecto al atacante: "Mario tendrá una gran temporada porque le pondremos en las mejores condiciones y porque es un gran jugador". No obstante, ponga lo que ponga Balotelli en Instagram, el presidente del Niza confirmaba que no tendrá un trato especial por ser la estrella del equipo y que, por tanto, no se librará de pagar la multa: "El Niza no acostumbra a tratar a sus jugadores de manera diferente".