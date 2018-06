Rosell alardea ante el juez de convertir a Brasil en la selección mejor pagada

Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, sigue defendiéndose de las acusaciones que apuntan que se llevó parte del dinero que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ingresó por la venta de los derechos televisivos de 24 partidos amistosos de la 'canarinha'. En su última intervención ante la Audiencia Nacional, y según adelanta El País, ha asegurado que doblaron el dinero que la selección iba a ingresar y que, por lo tanto, "pasaron a ser la selección mejor pagada del mundo".

Rosell lleva detenido desde el 25 de mayo de 2017, cuando la juez Carmen Lamela ordenó su ingreso en la cárcel de Soto del Real sin fianza, puesto que consideraba que existía riesgo de fuga o que el expresidente podía destruir pruebas.

Junto a Rosell, también se encuentra en prisión Ricardo Teixeira, presidente de la CBF entre 1989 y 2012. Los dos están siendo investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y de blanqueo de capitales. La investigación considera que ambos se beneficiaron personalmente de la venta de esos partidos, blanqueando posteriormente ese dinero en Andorra.

El expresidente del Barcelona se habría apropiado, presuntamente, de 6,5 millones de euros mientras que Teixeira, de 8,3 millones. Según las últimas declaraciones de Rosell, el contrato que se firmó para la venta de esos partidos "supuso unas condiciones más favorables a nuestros intereses".

El exmandatorio azulgrana ha vuelto a pedir su puesta en libertad provisional al asegurar que no tiene dinero en el extranjero y que toda su familia y sus pertenencias se encuentran en Barcelona. "Soy completamente inocente, lo voy a demostrar. Pero en el supuesto caso, no sabría por dónde empezar. No me imagino yo cruzando las montañas con una mochila", aseguró ante el juez, lamentando que le hayan "bloqueado todo" debido al caso.