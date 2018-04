Fernando Torres dejará el Atlético de Madrid a final de temporada

Fernando Torres no continuará en el Atlético de Madrid. Así lo ha anunciado el propio jugador este lunes durante un acto publicitario: cuando termine esta campaña, el delantero madrileño pondrá fin a la que ha sido su segunda etapa en el club rojiblanco.

"Cuando llego con diez añitos, siempre pienso que el Atlético será mi casa. Estoy disfrutando del Atleti que siempre soñé. Esta va a ser mi última temporada en el club. Es una decisión que no ha sido sencilla, ha costado mucho tomarla. Viendo la realidad, las circunstancias, quizás sea lo mejor", declaró el futbolista.

Desde que regresó al equipo de su vida en 2015, el protagonismo de Torres ha ido de más a menos. Y él ha sido plenamente consciente de ello. "Ya veis el protagonismo que estoy teniendo y es muy poco. No es un día de reproches. Trato de explicar a la afición lo que siento. No tiene nada que ver el entorno. El entorno no tiene nombres ni apellidos. Es la mejor manera de llevarlo durante este mes y medio", aseveró.

Torres no quiere culpar a nadie de lo ocurrido. Al menos, no de forma pública. Prefiere que sus últimos momentos como jugador rojiblanco sean lo más felices posible. "Dicen que las cosas bonitas tienen un principio y un final. El principio se vivió hace muchos años y para el final queda poco. Que la afición esté con el equipo y que el final llegue levantando un trofeo. Yo que nunca les he pedido nada les pido que me acompañen y que estén conmigo". Quién sabe, 'El Niño' todavía está a tiempo de despedirse con una Europa League debajo del brazo.

Aunque su idea inicial era "colgar las botas aquí", los planes han cambiado. Porque el atacante desea seguir en activo "dos, tres o cinco años" y su realidad actual es que juega "mucho menos que el año anterior". Torres asegura que su relación es "normal" con Simeone y que no participará en ninguna "fisura" de la misma, pero no esconde que le hubiese gustado "un comentario" si no se contase con él para el año que viene.

Como volvió "en un perfil muy bajo", dispuesto a acatar cualquier rol, tiene "la conciencia muy tranquila" y la sensación de que lo ha dado "todo". Ahora le toca buscar un destino "donde vea opciones de jugar", siempre con el Atlético en su corazón. De hecho, el mejor recuerdo que Torres se lleva de todo su paso por la entidad es la presentación de la que fue objeto al volver, "ese momento del Calderón": "Es como si un hijo se va de casa y ocho años después vuelve y su familia está ahí para recibirle".

Torres se formó como canterano en el Atlético de Madrid, donde vivió una primera etapa entre 2001 y 2007. Debutó con el primer equipo en Segunda División, afianzándose en el mismo cuando se logró regresar a Primera en la campaña 2001-2002. No tardó en convertirse en uno de los grandes nombres propios de La Liga y fue su pujanza como rojiblanco la que le permitió debutar con la selección española absoluta y convertirse en insustituible en ella durante años.

Su paso por Liverpool (posiblemente los mejores años de su carrera), Chelsea y AC Milan no habría sido posible sin el ascenso al estrellato que le posibilitó su paso por el Atlético. Al igual que su presencia en la España campeona del mundo y doble campeona de Europa. Tampoco ese tercer puesto en el Balón de Oro de 2008. Por eso, en su segunda casa le recibieron con los brazos abiertos cuando decidió volver al lugar donde todo empezó. Y llorarán, a buen seguro, su despedida. Porque 'El Niño', el que llegó como cadete y se irá a los 34 años, se ha hecho mayor.