El último grito de auxilio de Kern Pharma en La Vuelta: "Cada día que pasa es una hoja del calendario que pesa más"

El equipo Kern Pharma se agarra a un clavo ardiendo. Sin patrocinio que sustente el proyecto para la próxima temporada por la salida de la firma farmacéutica, la viabilidad de la estructura pende de un hilo.

Juanjo Oroz, su mánager general, se ha encargado de tocar todas las puertas posibles, pero su extenuante trabajo todavía no ha fructificado. Es por eso que La Vuelta se presenta como el escaparate final y gigantesco para que una o varias firmas decidan dar el paso y salven a la escuadra navarra.

Es la última oportunidad para llamar la atención de un equipo de cuya cantera han brotado corredores como Richard Carapaz, Marc Soler o Andrey Amador. Uno de los proyectos de base más importantes en el ciclismo español que está cerca de su final justo cuando más asentado en la élite estaba.

🙌🏻 Siempre hay tiempo para atender a los aficionados antes de la etapa @MarcBrustenga 💚



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El tiempo se agota

Todo ya es una carrera contrarreloj para Kern Pharma. Los días pasan y el equipo sigue sin recibir una confirmación por parte de algún patrocinador que le permita soñar con la viabilidad más allá de la presente temporada.

En su conversación con EL ESPAÑOL, Juanjo Oroz, el mánager general del equipo, confía en que a última hora todo el trabajo hecho durante estos últimos meses en su búsqueda de patrocinios pueda fructificar: "Estamos esperando las respuestas. Nosotros lo hemos puesto ya todo de nuestra parte y lo vamos a seguir poniendo, vamos a pelear".

Eso sí, el dirigente es realista a más no poder y no oculta la situación: "No vamos a negar que cada día que pasa es una página del calendario que pesa un poco más, y el tiempo es limitado".

Los plazos cada vez aprietan más y ya no queda mucho margen a estas alturas de la temporada para poder dar luz verde a la próxima campaña. De hecho, en el equipo son conscientes de que con el final de La Vuelta prácticamente se agotaría el tiempo y quedaría todo visto para sentencia.

Unos diez días tras la finalización de la carrera sería la línea roja en la que si el equipo no tiene una nueva estructura tendría que hacer frente a un escenario irreparable.

La Vuelta como último escaparate

Juanjo Oroz es plenamente consciente de que La Vuelta es un escenario excepcional con repercusión mundial y que, por lo tanto, es una oportunidad de oro para el último grito de auxilio: "Es una herramienta muy válida para llegar a todo el mundo y la tenemos que aprovechar. Nosotros somos nosotros, lo éramos antes de La Vuelta y lo seremos después, pero con esto vamos a llegar a más gente".

No se oculta el mánager, siempre con la ambición por bandera, con las intenciones del equipo para esta Vuelta: "Tenemos directores extraordinarios y un espíritu que me encanta en el equipo. Nosotros no pensamos lo difícil que va a ser ganar, porque si pensáramos así habríamos desaparecido hace tres años".

Juanjo Oroz, el segundo por la derecha, junto a los ciclistas Ibon Ruiz y Diego Uriarte, yla consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola. EFE

Hace dos años Kern Pharma sorprendió al mundo entero con una de las actuaciones más increíbles que se recuerdan de un equipo invitado en una gran vuelta. Las tres victorias conseguidas -dos de Pablo Castrillo y otra más de Urko Berrade- catapultaron a un proyecto que ahora agoniza.

Pero precisamente por eso Juanjo Oroz sabe que ganar es difícil, pero no imposible: "No tengo que decirlo mucho en el equipo porque se lo cree todo el mundo que podemos ganar, y eso es por lo que vamos a pelear. Nos centramos en el día a día más que en hacer una buena clasificación general".

Eso sí, el mánager sabe que tendrá que planificar todo al milímetro para que algún día puedan repetir semejante éxito: "Tienes que ser claro con las etapas en las que tienes oportunidades y en las que no. Tenemos que afinar mucho donde gastar las balas. A partir de la segunda semana con más fatiga, nuestras posibilidades irán aumentando", cuenta desde la carrera Juanjo Oroz.

Ganar, por supuesto, sería un gran impulso para terminar de convencer a esos posibles patrocinadores que aún dudan de si volcarse con el proyecto: "Sería muy bonito, y ese es el objetivo. Pero siempre digo que un ciclista no es una victoria, sino una trayectoria. Y el equipo Kern Pharma tampoco es una victoria, sino una trayectoria, hay cosas muy bonitas que hablan de nosotros".

El equipo vive de nuevo un sueño con su invitación a esta edición de La Vuelta, pero a la vez se encuentra a las puertas de su peor pesadilla.

Leal a sus valores, la dirección deportiva le ha dado libertad a sus ciclistas para que puedan buscar un nuevo acomodo en otros equipos por si se produce el fatal desenlace. Mientras tanto, Kern Pharma tratará de brillar una vez más en La Vuelta.